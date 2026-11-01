Cerraron los talleres artísticos de la Subsecretaría de Cultura con una primera gala en el Teatro de la Ciudad

Durante la velada, con entrada libre y gratuita, se presentaron los alumnos del Taller de Arpas “Formar Arpegios”, el Taller de Guitarra “Cuerdas Formoseñas”, el Taller de Batería y Percusión, y el Taller de Producción Musical.

Con una muestra artística abierta al público en el Auditorio del Teatro de la Ciudad, el sábado 14 por la noche, se llevó a cabo la primera gala de cierre del ciclo de conciertos del Departamento de Música de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa.

Sobre esto, la profesora Graciela Marechal, directora de Acción Cultural (a cargo de la Subsecretaría de Cultura), al dialogar con AGENFOR, valoró el éxito de la convocatoria y subrayó la decisión política del Gobierno provincial de sostener la formación artística en el actual contexto económico.

“Aquí nosotros vamos en contramano de las políticas públicas nacionales, porque acá hay un Estado presente; desde el Modelo Formoseño nosotros consideramos que la cultura es un derecho y desde el Gobierno provincial se brindan todas las posibilidades porque todos los talleres son libres, gratuitos e inclusivos”, aseguró Marechal.

En ese sentido, celebró que “este año el taller de arpas cumple diez años ininterrumpidos”, destacando que “han pasado más de 400 alumnos y ahora contamos con un plantel de entre 150 y 180 estudiantes”, indicó y recordó que la propuesta nació en el Galpón “C” y luego se trasladó al Teatro de la Ciudad para dar respuesta a la creciente demanda.

Asimismo, puntualizó que “en el Teatro de la Ciudad funcionan siete talleres de guitarra, acordeón, bandoneón y batería, y también decidimos descentralizar en el barrio La Nueva Formosa otro taller de guitarra, danzas, canto, malambo y danzas clásicas, además de las expresiones artísticas que continúan en el Galpón C”.

Por eso, expresó que “el balance es netamente positivo”.

Finalmente, adelantó que tras el receso de estival los talleres retomarán sus actividades el próximo año, mientras que la agenda cultural continuará activa durante el verano: “Nosotros no descansamos en todas nuestras actividades programadas con los diferentes organismos; seguimos trabajando en el Cine Italia con la proyección de películas libres y gratuitas para nuestros abuelos y el público en general, y los miércoles con ‘Sonidos Comunitarios’ en La Nueva Formosa”, concluyó.











