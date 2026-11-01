Se realizó el prelanzamiento el Festival Provincial del Chivito Formoseño

El jueves que viene será el lanzamiento oficial y, el evento, los primeros días de diciembre en Pozo del Tigre.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Empleo, en articulación con la Municipalidad de Pozo del Tigre, llevó a cabo este domingo 8 de noviembre, el prelanzamiento del Festival Provincial del Chivito Formoseño, que se desarrollará en dicha localidad el próximo 5 de diciembre.

El evento se concretó en el marco de la Expo Herramientas 2026, en la Casa de las Artesanías, con una degustación de chivito paippero para el público presente.

Nadin Barrios Saldarini, directora de Servicios Turísticos, dialogó con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) explicó que trabajan de forma mancomunada con la Subsecretaría de Empleo en la remodelación y acondicionamiento de nuevos espacios de la Casa de las Artesanías.

“Tenemos un sector habilitado para cafetería, otro de emprendedores y también el muestreo de nuestras artesanías de los pueblos originarios”, indicó.

Asimismo, la funcionaria aclaró que este fue un prelanzamiento ya que, el lanzamiento oficial, será el próximo jueves 12 de noviembre, en la misma sede, por lo que invitó al público en general a participar del evento.

Por su parte, Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, agregó que este Festival surgió con la idea de “revalorizar y dar a conocer la producción formoseña que hay”.

“Así que, en conjunto con el PAIPPA y los chivitos paipperos, tan conocidos y tan elegidos por los formoseños, nace esta propuesta de la mano del chef Alejandro”, sostuvo.

Asimismo, anticipó que de la propuesta en diciembre participarán 50 equipos de diferentes lugares del país con un jurado “muy especial”.

“Y nosotros como Subsecretaría de Empleo, acompañando con el Mercado Comunitario de Emprendedores de Pozo del Tigre, una localidad con la que ya venimos trabajando hace un tiempo”, señaló.

Y concluyó: “Allá se van a encontrar con emprendedores de diferentes rubros, vamos a estar aprovechando también a promocionar lo nuestro, lo autóctono de cada espacio, de cada localidad, con emprendedores artesanales, gastronómicos, que en esta oportunidad van a estar acompañándose con las propuestas de guarnición y lo clásico que tenemos para poder acompañar el chivito”.



