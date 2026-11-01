Desarrollaron un encuentro de la militancia peronista en el barrio Mariano Moreno

Este viernes 13, se desarrolló un “Encuentro con la militancia peronista” en el barrio Mariano Moreno, donde militantes y referentes barriales detallaron el sentido de la convocatoria del próximo martes 17 de noviembre “Día de la militancia peronista” y el trabajo territorial que se viene desarrollando en las distintas jurisdicciones de la ciudad de Formosa.

Al respecto, el militante justicialista Juan Alfredo Corti, explicó que “la reunión es previa al llamado que hace nuestro gobernador Gildo Insfrán, a todos los militantes del Modelo Formoseño”.

Señaló que “de este encuentro participaron entre 20 y 30 referentes de cada uno de los barrios en los cuales nos llamamos para tomar energía, fuerza y poder transmitir a los vecinos la importancia de acompañar y ratificar nuevamente a nuestro Gobernador”.

Asimismo, al ser consultado sobre cómo se preparan de cara a esta importante fecha para el movimiento peronista, el próximo 17 de noviembre, Corti expresó: “Tenemos que soplar un poquito la llama y encenderla nuevamente”.

En este sentido, resaltó que “si bien acá en la provincia, gracias a que tenemos un Gobernador y un Vicegobernador (Eber Solís), dos compañeros con una lealtad contundente, no está apagada esa llama, tenemos que demostrar al resto del país que el foco del peronismo sigue siendo acá al norte del país, que es Formosa”.

Finalmente, el referente destacó la amplia participación y diversidad que caracteriza a la militancia y al territorio formoseño, subrayando que “en esta jornada vimos a muchos jóvenes, estudiantes universitarios, emprendedores hasta referentes de distintos barrios”, concluyó, valorando además los espacios de contención y participación impulsados por la militancia justicialista.







