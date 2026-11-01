En una ceremonia oficial que tendrá lugar mañana martes 24 a las 18 horas en el salón de actos de la Escuela Judicial, en el edificio Tribunales, prestará juramento de ley la nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia, doctora Grissel Mabel Insfrán, designada por la Legislatura provincial mediante Resolución 3529, tras la sesión realizada el pasado jueves.

La convocatoria al juramento y al acto público propiamente dicho fue realizado por la presidenta del STJ, Claudia María Fernández, a través de la Resolución 544/26.

La doctora Insfrán jurará ante las autoridades del Tribunal Superior, luego de lo cual pasará a integrar la Corte Provincial, junto con sus demás miembros: Claudia María Fernández, Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucin y Ariel Gustavo Coll.