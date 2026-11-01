En reunión interinstitucional se recordó a las víctimas de siniestros viales

Se denunció que el mal estado de las rutas nacionales le cuesta al país hasta 3 puntos del PBI y que cada “peso no invertido a tiempo en mantenimiento se termina multiplicando varias veces cuando las rutas ya requieren una rehabilitación completa”. Priorizar el equilibrio fiscal, desviado fondos, está originando una mayor pérdida de vidas y más altos valores en bienes que pagan los consumidores, por lo que, judicialmente continuaremos accionando en beneficio de los usuarios de las distintas trazas en nuestro territorio-

En la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se llevó a cabo una -Reunión Interinstitucional-, de la cual participaron el Director General de la Policía de la Policía de Seguridad Vial Comisario Ramón E. Viera y el Subcomisario Manuel Salinas de la Delegación Vial Capital, junto a la Coordinadora de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad Gabriela Toledo, el Coordinador y Capacitador de la Escuela de Conductores, Sr. Patricio Jara, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca y Asesores Letrados del Organismo, con el objetivo de abordar diversas acciones de concientización que se concretarán durante el fin de semana, toda vez que este domingo 15 de noviembre, se conmemora el -Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico-, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 60/5 del 26 de octubre de 2005, en homenaje a las personas que han perdido la vida o sufrido graves lesiones debido a los siniestros viales. Gialluca, señaló que, este día posee un profundo significado, ya que los siniestros viales causan alrededor de 1,3 millones de muertes anuales y afectan a más de 50 millones de personas con lesiones graves, constituyendo la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años, conforme datos de la ONU y OMS. En Argentina, los siniestros viales causan alrededor de 4.060 muertes por año (según los registros oficiales más recientes para el año 2025, que reportaron 3.255 siniestros fatales y una tasa de 8,8 fallecidos cada 100.000 habitantes), esto promedia más de 10 a 11 muertes por día en todo el país. Añadió que, las víctimas principales son los motociclistas que concentran cerca del 46% al 50% de las víctimas fatales, seguidos por los ocupantes de automóviles (23%), peatones (14%) y ciclistas (5%), siendo el grupo más afectado, los varones jóvenes de entre 15 y 34 años que constituyen la población con mayor tasa de mortalidad y participación en siniestros, por lo que, alrededor del 50% de los siniestros fatales ocurren en rutas y cerca del 60% son producto de colisiones directas. Esta situación es particularmente grave en los países como Argentina, donde la falta de infraestructura adecuada y de políticas públicas efectivas contribuye al aumento de víctimas en la vía pública, en los últimos años. Las secuelas emocionales y psicológicas que dejan estos accidentes son profundas y duraderas, y el apoyo psicológico y social a las víctimas debe ser una prioridad. Este día debe servir para fortalecer las redes de apoyo y ofrecer programas de asistencia integral para quienes han sufrido las consecuencias de estos trágicos eventos. Asimismo, resaltó que esta debe ser una oportunidad para reconocer el trabajo de los servicios de emergencia y de los distintos efectores públicos de la salud que en nuestra provincia atienden diariamente a las víctimas que, al incrementarse, tensionan este sector, pues al mismo tiempo, debe brindar servicios múltiples a la ciudadanía en general por diversas situaciones. Los participantes unívocamente cuestionaron duramente, “la falta total de inversiones en las trazas nacionales dentro de nuestro territorio y denunciaron que esto obedece, no a la falta de fondos, sino todo lo contrario, al desvío de los mismos por parte del Ministerio de Economía de Nación, que utiliza los Fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que en Argentina por Ley, una porción de su recaudación, deben destinarse al mantenimiento, construcción y rehabilitación de rutas nacionales”. Asimismo, cuestionaron unánimemente el cierre de los Registros de Propiedad del Automotor y de Motovehículos, denunciando que ello, origina una grave inseguridad jurídica, más aún en provincias fronterizas como formosa, lo que, lleva a la aparición de gestores o personas que se aprovechan de los ciudadanos que se encuentran fuera del sistema digital por desconocimiento o ignorancia. Se dejó bien en claro que, ante esta situación, los titulares de motovehículos para poder transitar deben llevar consigo o contar con la siguiente Documentación Obligatoria: 1) Licencia de conducir: Debe ser presentada exclusivamente en formato físico. 2) Cédula de identificación del vehículo: Puede presentarse en formato físico o digital. En este último caso, deberá exhibirse desde la aplicación oficial Mi Argentina. Para validar la documentación digital, el conductor debe ingresar a la aplicación en el momento del control, la cual genera el código QR correspondiente, que será escaneado por el personal de tránsito. Es importante aclarar QUE NO SON VALIDAS, las capturas de pantallas, ni las impresiones plastificadas de las mismas PARA ACREDITAR VALIDAMENTE LA CÉDULA DIGITAL. Esto se debe a que, por razones de seguridad, el código se actualiza periódicamente y debe ser generado desde la aplicación al momento de la verificación. Como alternativa ante posibles inconvenientes de conectividad, se recomienda ingresar a Mi Argentina y dejar abierta la aplicación antes de salir del domicilio, de manera que la documentación pueda estar disponible al momento del control. 3) Seguro obligatorio: Se debe presentar la póliza de seguro vigente y el último comprobante de pago, a fin de acreditar que la cobertura se encuentra al día y que el vehículo cuenta con el seguro obligatorio para circular por la vía pública. Pueden presentarse ambos documentos, póliza y último comprobante de pago, en formato físico o digital. Por último, se requirió desde el Organismo de la Constitución, que tanto los Inspectores de Tránsito Municipales y de la Fuerza de Seguridad Provincial, no permitan que las bicisendas o carriles habilitados para la circulación de bicicletas, “sean utilizados por jóvenes o adultos, quienes desarrollan maniobras peligrosas o willys, lo que coloca en peligro la integridad psicofísica de las personas que ocupan plazoletas como la de la Av. 25 de Mayo u otras, como así también, espacios públicos de recreación, que siempre fueron diseñados para los ciudadanos que deseen transitar con estos medios para llegar a sus lugares de trabajo o actividades diversas, dejando de lado, los automóviles, facilitándose de este modo, una circulación segura y no contaminante”.