“En Formosa acompañamos a nuestras PyMEs, al comercio y a los trabajadores”

El evento, organizado por la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, reúne a más de 13 marcas nacionales e internacionales, 10 empresas locales y emprendedores formoseños, ofreciendo capacitaciones gratuitas, demostraciones en vivo, promociones y espectáculos culturales.

En la tarde de este viernes 6, se llevó a cabo el acto de corte de cintas que dio inicio formal a la Expo Herramientas 2026 en las instalaciones del Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad capital. La propuesta busca fortalecer la sinergia entre el sector productivo, la industria de la tecnología, los comercios locales y la mano de obra provincial.

Durante el recorrido por el predio, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, doctor Jorge Oscar Ibáñez, puso en valor la alianza entre el Estado provincial y el sector privado al expresar que “lo rescatable y lo que tenemos que promover es esta unión entre la industria de las máquinas y herramientas, los trabajadores y el Estado”.

En esa línea, el funcionario sostuvo que “hoy nos encontramos en un momento donde la industria lleva tres trimestres consecutivos de caída en la Argentina”, y agregó que “no hay país del mundo sin industria, pero tampoco sin comercio, es decir, sin todos estos formoseños que venden estas maquinas, y sin la capacitación de nuestros trabajadores para utilizar tecnología moderna e inteligencia artificial”, remarcó.

Asimismo, Ibáñez señaló que la política económica del Gobierno nacional “le está dando la espalda a la industria, al comercio, a los trabajadores y al empleo”, haciendo especial hincapié en “el freno total impuesto a las obras públicas y la construcción de viviendas sociales”.

“Es la primera vez desde el advenimiento de la democracia que un Presidente afirma que no construirá una sola vivienda social”, lamentó Ibañez.

De este modo, indicó que “las viviendas sociales en Formosa tienen la particularidad de que, además de dar una solución habitacional accesible, generan empleo genuino en cada localidad. La madera, los ladrillos, la arena, el transporte y la comida son formoseños, lo que moviliza por completo la economía local”, fundamentó el ministro.

En contraposición, aseguró que “en Formosa hay un modelo totalmente distinto, impulsado por el gobernador Gildo Insfrán, que apoya firmemente a nuestras PyMEs, a nuestras pequeñas industrias, al comercio local y a los trabajadores”.

Y afirmó que “a pesar del recorte en las transferencias no automáticas y los ATN discrecionales por parte de la Nación, en nuestra provincia seguimos apostando al desarrollo con recursos propios”.

Tres jornadas de oportunidades y capacitación

Por su parte, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vincentín, celebró el crecimiento del evento respecto a su edición inicial en 2024 y puntualizó que “este año presentamos una propuesta superadora”.

En este sentido, detalló que “además de la exposición de insumos y equipamiento, contaremos con comercialización directa con promociones y descuentos, capacitaciones gratuitas y demostraciones de uso correcto de herramientas”.

A su vez, destacó que “es una expo pensada para trabajadores de oficios manuales y emprendedores, pero también contamos con la presencia del sector alfajorero formoseño, espacios recreativos para niños, un sector gastronómico y cervecero, y un escenario con shows de artistas locales durante los tres días”.

Por eso, invitó “a todos los formoseños y formoseñas a acercarse y poner en valor lo nuestro”.







