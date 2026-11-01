El Centro de Salud El Pucú habilitó un gimnasio terapéutico para prevenir enfermedades

La propuesta se desarrolla en el marco del Mes Azul y ofrece clases gratuitas, adaptadas a las necesidades de los participantes, con encuentros dos veces por semana a cargo de un profesor de Educación Física.

En el marco de las actividades por el Mes Azul, que este año se desarrolla bajo el lema “Diabetes y Bienestar: Importancia de actuar a tiempo”, el Centro de Salud El Pucú, de la ciudad de Formosa, habilitó un gimnasio terapéutico destinado a promover la actividad física, mejorar la calidad de vida y contribuir a la prevención de enfermedades crónicas.

La iniciativa está dirigida a pacientes, acompañantes y vecinos de la comunidad, quienes podrán participar gratuitamente de las clases los martes y jueves, en tres horarios: 15, 16 y 17 horas, bajo la coordinación del profesor de Educación Física, Francisco Valdez.

La directora del centro de salud, Nidia Liebrecht, destacó la importancia de incorporar este espacio como parte de las acciones de promoción y prevención que lleva adelante el equipo sanitario.

“Estamos muy contentos de haber habilitado este gimnasio terapéutico, porque representa una nueva oportunidad para que nuestros pacientes y vecinos incorporen la actividad física a su vida cotidiana, con ejercicios adaptados a sus necesidades y acompañamiento profesional”, expresó.

La profesional explicó que las actividades están destinadas especialmente a personas con diabetes, hipertensión arterial, obesidad y embarazadas, con una evaluación o indicación profesional previa que permite adecuar los ejercicios a las condiciones particulares de salud de cada participante.

En ese sentido, remarcó que la práctica regular de actividad física, acompañada de una alimentación saludable y controles médicos periódicos, contribuye al control de la diabetes, la prevención de enfermedades cardiovasculares y el bienestar general.

Liebrecht también valoró la participación de los asistentes durante la jornada de apertura, que se desarrolló en un ambiente de entusiasmo e integración.

“Compartimos una jornada muy agradable junto a los participantes y al profesor Francisco Valdez, quien estará a cargo de las clases a partir de este mes. Queremos que este espacio tenga continuidad y que cada vez más personas se sumen, porque mantenerse activos es fundamental para cuidar la salud y prevenir enfermedades”, manifestó.

Por último, invitó a los vecinos interesados en participar a acercarse al Centro de Salud El Pucú, donde podrán recibir asesoramiento e información sobre las clases y los horarios disponibles.



