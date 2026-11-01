Atencia saludó a los médicos oncólogos de Formosa en su día

Destacó el compromiso, la dedicación y la calidad humana de los profesionales, especialmente de quienes integran el sistema público de salud provincial, por su labor en la atención y el acompañamiento de pacientes con cáncer.

En el marco por el Día Nacional de la Oncología, que se conmemora cada 7 de noviembre, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un afectuoso saludo y reconocimiento a todos los médicos oncólogos de la provincia, especialmente a quienes desempeñan sus funciones en los distintos establecimientos del sistema público de salud.

La fecha recuerda la inauguración, en 1923, del Instituto de Medicina Experimental e Investigación del Cáncer, actualmente conocido como Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, y constituye una oportunidad para destacar la importancia de esta especialidad médica en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades oncológicas.

En ese contexto, Atencia expresó: “Quiero hacer llegar mi reconocimiento y agradecimiento a todos los oncólogos de la provincia, especialmente a quienes forman parte del sistema público de salud, por el compromiso, la responsabilidad y la sensibilidad humana con los que acompañan diariamente a cada paciente y su familia”.

Asimismo, resaltó que la atención oncológica requiere no solo conocimientos científicos y actualización permanente, sino también empatía, contención y un trabajo articulado con otros profesionales de la salud.

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria reafirmó la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas de salud impulsadas por el Gobierno de Formosa, bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán, para garantizar una atención integral, gratuita y de calidad a la población.







