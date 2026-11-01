El Museo Policial conmemoró su día con visitas guiadas

Se lo puede visitar, con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes, de 8 a 12:30 horas y de 18 a 21 horas; y los sábados de 8 a 12 horas y de 18 a 20:30 horas.

El pasado miércoles 11 de noviembre, el Museo Histórico Policial “Comisario General (r) TTNN Don Justo Bobadilla”, conmemoró su 33° aniversario, en coincidencia con el Día del Museo Policial, con un acto y visitas guiadas en su sede ubicada en el barrio 2 de abril de la ciudad capital.

Al respecto, el oficial principal Enrique Sebastián Chaparro, jefe de la División Museo Policial de la provincia, recordó que la institución nació como proyecto en una “pequeña sala de lo que fue el área de Jefatura”, en el año ’93.

“Hoy día es esto que se puede ver, con la cantidad de gente que tenemos invitadas, un lugar apto para todo público, recibe civiles, personal policial, es libre y gratuito”, indicó.

Asimismo, resaltó que el Museo se creó con el propósito de preservar y reservar la historia de la Policía de la Provincia y “su avance” porque la fuerza local fue “avanzando de acuerdo con nuestro territorio”.

“Empezamos con la Policía de Territorios Nacionales y hoy día somos Policía de la Provincia de Formosa, pero a su vez tiene también distintos tipos de momentos”, sostuvo e indicó que exhiben, por ejemplo, el uniforme color arena que “se utilizó después de la Policía de Territorios Nacionales”.

Por otro lado, Chaparro rememoró al comisario Justo Bobadilla, nombre con el que se bautizó al Museo y dijo que “fue un personaje destacado en la función policial”.

“Ese homenaje se rindió conforme decisión del comando superior de ese entonces. Fue una Policía de Territorios Nacionales y nosotros tenemos fotos de él, distintos elementos, porque fue un policía que dio hincapié para su creación”, detalló.

También, el responsable enumeró que tienen exhibidas motocicletas, armamentos, atributos del personal, sables de mando, en lo que respecta a “elementos”; y, además, cuentan con todo tipo de documentación.

Por último, Chaparro hizo extensiva la invitación al público en general a conocer este Museo, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12:30 horas y de 18 a 21 horas; y los sábados de 8 a 12 horas y de 18 a 20:30 horas.



