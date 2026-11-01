COVID-19: Aumentaron los casos positivos en Formosa y refuerzan el llamado a la prevención

Ante este incremento, las autoridades sanitarias instan a la población a extremar las medidas de cuidado y mantener al día la vacunación, aun fuera de la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

Este domingo 15, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, informó que en la última semana se han realizado 284 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando nueve de ellos resultado positivo a coronavirus (índice de positividad 3,2%).

Del total, seis corresponden a la ciudad de Formosa y tres a la localidad de El Colorando. En tanto que, los casos activos suman a 11.

Además, se registraron tres altas; no se encuentran pacientes internados y se realizaron 18 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19.

Por su parte, indicaron que los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy son los siguientes: 153.670 casos diagnosticados; 152.131 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.



