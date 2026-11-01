Amenazó de muerte a su expareja con un cuchillo y fue detenido

• Se secuestró un arma blanca y el sujeto quedó a disposición de la Justicia

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales aprehendieron a un sujeto por amenazas con arma blanca en contexto de violencia de género hacia su expareja en el barrio 500 Viviendas de la segunda ciudad.

El hecho se registró el martes último alrededor de las 16:00 horas cuando solicitaron presencia policial a la línea de emergencias 911 por un caso de violencia de género.

Los uniformados fueron hasta el lugar requerido y demoraron a un sujeto que tenía un cuchillo e intentaba huir del lugar hacia un sector de pasillos.

En ese momento, una mujer de 38 años manifestó que el sujeto era su expareja y que, minutos antes, la había amenazado de muerte con un cuchillo.

Personal de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar de la dependencia asistió y contuvo a la víctima.

Luego, con la participación de la Delegación de Policía Científica se labraron las actuaciones procesales procediendo al secuestro del arma que llevaba el sujeto.

El sujeto fue notificado de su situación legal y quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno con asiento en la ciudad de Clorinda. (Con foto).







