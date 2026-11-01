El Colorado celebró el Día de la Tradición con una multitudinaria convocatoria

Con un marco imponente de público y un clima de profundo orgullo identitario, la comunidad de El Colorado vivió una jornada inolvidable en el marco del Festival por el Día de la Tradición, desarrollado en la plaza central de la localidad.

Vecinos y familias de toda la región colmaron el espacio público para acompañar una propuesta artística y cultural que puso en valor las raíces y costumbres locales. Sobre el escenario, diversos artistas brindaron espectáculos de primer nivel, generando momentos de emoción y encuentro entre los presentes.

Tras el éxito de la convocatoria, el intendente Mario Brignole expresó su satisfacción y agradeció el acompañamiento de la ciudadanía a través de un mensaje oficial:

"Cuando el pueblo se reúne, la tradición se hace fiesta. Ayer nuestra plaza central lució llena. Una gran multitud acompañó el Festival por el Día de la Tradición con cariño y presencia. Y en el escenario, nuestros artistas nos regalaron momentos inolvidables, con un espectáculo que nos llenó de orgullo y emoción. ¡Gracias a todos por mantener viva nuestra esencia!"

El evento reafirmó el compromiso de la gestión municipal con la promoción de la cultura local y la creación de espacios de recreación gratuita y accesible para toda la familia coloradense.