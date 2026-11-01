Presentaron todas las propuestas formativas y, a la vez, los proyectos en articulación con otros organismos.

Este lunes 16 de noviembre, por la mañana, el Centro Integrado de Formación Profesional N°6, celebró el Día de la Educación Técnica que se conmemora cada 15 de noviembre, con una exposición donde dieron a conocer sus talleres y proyectos.

Al respecto, la regente de la Institución, que se ubica en el barrio Guadalupe, María José Romero, explicó que se trató de una exposición institucional de todas las propuestas formativas que el centro brinda y, a la vez, los proyectos en articulación con otros organismos.

“Exponen todos los estudiantes de las diferentes propuestas formativas del turno mañana y tarde: auxiliar en Diseño Gráfico, panificación artesanal, panadería para emprendedores, operadora informática para la administración y gestión, entorno Windows y Word, informática inclusiva con apoyo a inteligencia artificial, auxiliar en carpintería de madera, auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias, reparación y armado de muebles de melamina y amoblamientos de dormitorios y cocinas en melamina”, detalló.

Asimismo, la referente indicó que el Centro depende del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, por ende, las propuestas formativas son de acceso libre y gratuito; y funcionaria de 7:30 a 11:45 horas; y de 14 a 18:15 horas.

“Somos inclusivos porque, cuando fue creado hace 19 años, fue el primer centro de formación profesional que recibía personas con discapacidad en todo el país. En ese momento fue denominado así, según el paradigma en que nos encontramos. Actualmente todas las instituciones reciben personas con discapacidad y nosotros atendemos a la diversidad como una de las características principales de nuestra institución”, cerró.







