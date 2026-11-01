Cara a cara con los vecinos, Jofré compartió un fin de semana de fútbol

El intendente Jorge Jofré y la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, pasaron el fin de semana en dos canchas de barrio.

El sábado por la noche estuvieron en el Club Libertad del barrio Eva Perón, donde se jugaron las finales de la Liga de Veteranos del Norte.

El domingo acompañaron en la cancha de Estudiantes de San Francisco, en el barrio República Argentina, el lanzamiento del campeonato de fútbol juvenil “Jóvenes con valores”.

En el predio del Rayado, en el Circuito 5, la Copa de Oro se definió bajo las luces entre Italfiat y Juventud. Empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el título se resolvió por penales, donde Italfiat se impuso 4 a 2.

Jofré siguió el partido sentado entre los vecinos, al costado de la cancha. Después, junto con Cattáneo, entregó los trofeos y se quedó un rato largo con los jugadores, sus familias y los chicos del barrio, que se acercaron a saludarlo.

Horas más tarde, en sus redes, el intendente escribió que “no hay nada mejor que encontrarnos, mirarnos a los ojos, conversar y compartir”. También contó que tuvo la alegría de reconocer “a quienes mantienen viva la pasión por el fútbol”.

El club ya lo conocía. El año pasado, como presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jofré había entregado allí los trofeos de la Copa de Plata a la Cuarta y a la Quinta división de Libertad.

El domingo a las 17 fue el turno de los más chicos. La cancha de Estudiantes de San Francisco recibió a niños y adolescentes para el arranque de “Jóvenes con valores”. El campeonato lo organizaron el profesor Víctor Candia, coordinador del programa Deporte y Vida, y Aldo Brizuela, presidente de Estudiantes, junto con la Unión de Escuelas de Fútbol Infantil de Formosa, y lo auspicia la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad.

El área trabaja con clubes y escuelas de fútbol a través de “Más charlas, menos riesgos”. Con ese programa, psicólogos, nutricionistas y otros profesionales del equipo interdisciplinario de Acción Social visitan las canchas para hablar con los chicos sobre respeto, compañerismo, alimentación y cuidado personal.

En su publicación, Jofré definió al deporte como una excusa para reunirse y fortalecer amistades. El fin de semana le dio la razón: entre los veteranos que todavía se juntan a jugar y los pibes que recién empiezan, el club de barrio siguió siendo el lugar donde los vecinos se encuentran.







