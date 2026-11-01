Acentúan la prevención, controles y concientización para evocar el Día Mundial de la Diabetes

El Programa Provincial de Diabetes y los efectores sanitarios de Capital y del interior desarrollan propuestas destinadas a promover hábitos saludables, detectar tempranamente la enfermedad y fortalecer el cuidado de los pacientes.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, lleva adelante durante esta semana distintas actividades de prevención, sensibilización y promoción de la salud en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

En ese contexto, el Programa Provincial de Diabetes desarrolla una propuesta central que comenzó el martes 10 y se extendió hasta este viernes 13 en un stand ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Rivadavia, en el Paseo Peatonal de la ciudad capital. Esto finalizará el sábado 14 en la plaza San Martín, frente al monumento al prócer, con una jornada abierta a toda la comunidad.

Durante la semana, los equipos de salud realizaron controles de glucemia, charlas, talleres y consejerías dirigidas a pacientes, familiares y vecinos, con el propósito de concientizar sobre la importancia de incorporar hábitos saludables, prevenir complicaciones y favorecer la detección temprana de la enfermedad. También se desarrollaron instancias de capacitación al personal de salud, a fin de seguir fortaleciendo la atención de las personas con diabetes.

El jefe del Programa Provincial de Diabetes, doctor César Nascimento, destacó la concurrencia registrada durante las jornadas y valoró la participación de los vecinos. “Hay una concurrencia grande de pacientes. Muchos de ellos, asisten frecuentemente a este tipo de eventos. Además, se han detectado algunos pacientes que estaban en riesgo, y eso es un gran avance para disminuir el impacto de esta enfermedad”, señaló.

Al referirse a los principales cuidados, el profesional remarcó que el abordaje de la diabetes requiere sostener tres pilares fundamentales: una alimentación saludable, la actividad física regular y, cuando corresponde, el tratamiento farmacológico indicado por el médico. Asimismo, destacó la importancia de realizar controles periódicos para mantener los niveles de glucemia dentro de los parámetros adecuados.

Nascimento explicó también que, a través del programa, se brinda información sobre los cuidados, los controles y los trámites necesarios para acceder a sus beneficios, incluida la provisión gratuita de medicamentos para los pacientes que reciben atención mediante el mismo.

Invitación a la Plaza San Martín

Este sábado 14, en la plaza San Martín, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevará a cabo una importante propuesta con la participación de profesionales de distintos hospitales de la ciudad.

La misma incluirá charlas sobre diabetes, prevención del pie diabético, endocrinología, nutrición y alimentación saludable, además de espacios educativos y de concientización, entrega de frutas, promoción de la actividad física y un espectáculo musical.

“Va a ser una gran fiesta, con la presencia de los hospitales y sus profesionales, charlas, actividad física y orientación para toda la población. La intención es hacer visible la problemática de la diabetes, una enfermedad muy grave y que puede generar importantes discapacidades”, expresó el referente del programa provincial.

Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar de esta jornada gratuita que busca fortalecer la prevención, promover el diagnóstico oportuno y acompañar a quienes conviven con esta condición.



