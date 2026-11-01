San Martín Dos: Un hombre falleció tras quedar atrapado debajo de un tractor

• Sucedió en la intersección de las avenidas Docentes Argentinos y 9 de Julio del barrio Centro

Efectivos de la Comisaría San Martín Dos verificaron un requerimiento donde un hombre que conducía un tractor, por cuestiones que se tratan de establecer, cayó a un zanjón, donde quedó atrapado, fue trasladado al hospital ingresando sin signos vitales.

El lamentable hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 12:30 horas, en la intersección de las avenidas Docentes Argentinos y 9 de Julio de dicha localidad.

De las primeras averiguaciones se estableció que un hombre de 33 años, conducía un tractor modelo 1475, y por cuestiones que se tratan de establecer perdió el control del rodado y cayó al zanjón.

Transeúntes que circulaban por el sector retiraron el cuerpo del hombre que se encontraba atrapado debajo de la maquinaria y lo trasladaron hasta el hospital local, donde ingresó sin signos vitales y, pese al esfuerzo de los profesionales, se confirmó su deceso.

En el lugar trabajó personal de la Delegación de Policía Científica y se informó lo sucedido al Juzgado y Fiscalía de Las Lomitas.

Una vez finalizadas las diligencias, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para las exequias.







