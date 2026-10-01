Clorinda: Autoridades provinciales disertaron en conversatorio “El Fenómeno de El Niño”

El administrador general del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) fue uno de los expositores del encuentro.

Este martes 3, en la sede de la Jurisdiccional Clorinda del Partido Justicialista, con una importante concurrencia, se llevó a cabo el conversatorio “El Fenómeno de El Niño” en la segunda ciudad de la provincia de Formosa.

Durante el encuentro, expusieron el administrador general del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), el ingeniero Julio Vargas Yegros, por la Dirección Provincial de Vialidad, el ingeniero Juan Díaz Pona y también el jefe del Distrito Clorinda de REFSA Clorinda, el ingeniero Ramón Rodríguez.

Aportaron información oportuna, fehaciente y oficial relativa al evento climático denominado El Niño, sus implicancias, su evolución actual y el comportamiento del río Paraguay.

Cada uno de los responsables de los organismos antes mencionados explicó las medidas preventivas y los planes de contingencia aplicados. Se informó sobre los trabajos de mantenimiento de las barreras contra inundaciones así como la operación y mantenimiento de las estaciones de bombeo y compuertas que integran el sistema de defensas de la ciudad de Clorinda.

La exposición permitió, a los asistentes, tener un panorama global de la evolución de El Niño, conocer los planes de contingencia que desarrolla el Gobierno de la provincia de Formosa y en particular los referidos a la ciudad de Clorinda.

Vargas Yegros destacó al brindar declaraciones que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que todos los años el Gobierno de Formosa invierte en mejorar la infraestructura física de las estaciones, para lo cual, se efectuó el “recambio de todos aquellos equipos que ya tenían vencido su vida útil”.

Asimismo, se avanzó en la incorporación de nuevos equipos. En ese sentido, precisó que, “en los últimos diez años, se pasó de tener un equipamiento con el que se bombeaba de 16 millones de litros de agua por hora a casi 100 millones en la actualidad”. Es decir que ampliamente se fortaleció la capacidad operativa del sistema de defensas de Clorinda, puso en relieve.

Los representantes de REFSA, por su parte, explicaron las medidas de potenciación de transformadores que llevaron a cabo para proveer de energía eléctrica a las estaciones de bombeo de las defensas.

En torno a las medidas preventivas a lo largo de los kilómetros de Puerto Pilcomayo, se detalló que “se instalaron en lugares estratégicos tres transformadores de reserva por una eventual crecida”.

Y también la Municipalidad de Clorinda hizo su aporte y se ocupó de la limpieza de canales principales de desagues fluviales.

Por último, las autoridades provinciales transmitieron a los clorindenses la importancia de informarse por los medios oficiales e hicieron un llamado a estar todos unidos para poder afrontar “en conjunto” cualquier situación, “ya sea de lluvias importantes o de una posible crecida del río Paraguay”.



















