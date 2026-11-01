Formosa llevó a Jujuy una década de política de cuidado animal

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa presentó un trabajo científico en las Primeras Jornadas Regionales de Una Salud, que se realizaron el jueves y el viernes en el Salón Éxodo del Cabildo de San Salvador de Jujuy.

El trabajo se tituló "Incorporación de la salud y el cuidado animal en la agenda pública municipal: el Programa de Equilibrio Poblacional (PROMEPO) de la ciudad de Formosa (2016-2025)".

Lo presentó la delegación de la Secretaría de Acción Social, integrada por la directora de Zoonosis y Protección Animal, Catalina Espinoza, con su equipo de trabajo, y por la directora de Abordaje Territorial, María José Parmetler. La participación fue dispuesta por la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo.

La exposición repasó cómo la salud y el cuidado de los animales pasaron a ser una política pública del municipio a partir de la gestión del intendente Jorge Jofré. El centro municipal de atención animal estuvo entre los compromisos con los que el intendente llegó en 2015, y el Programa Municipal de Equilibrio Poblacional se puso en marcha al año siguiente, bajo el enfoque de Una Salud, que entiende que la salud de las personas, la de los animales y la del ambiente están conectadas.

El equipo expuso los resultados de diez años de trabajo sostenido: el control ético de la población de perros y gatos, la prevención de enfermedades que pasan de los animales a las personas, el acceso de los vecinos a servicios veterinarios esenciales sin costo y la llegada de esas prestaciones a cada vez más barrios.

Hoy la Dirección de Zoonosis trabaja con tres sedes fijas, entre ellas el Centro Municipal de Atención Animal "San Roque", y con un quirófano móvil que recorre la ciudad. En septiembre superó las diez mil castraciones en lo que va del año.

Uno de los pilares del programa es estar en el territorio, y por eso la delegación incluyó a Abordaje Territorial, el área con la que Zoonosis trabaja de manera articulada. El quirófano móvil llega a los barrios de la mano de ese trabajo casa por casa, y con él los servicios municipales llegan a los vecinos que más lejos están de una veterinaria.

La presentación llevó la experiencia de Formosa a un ámbito científico regional, con una política que lleva una década y que une salud, inclusión y presencia del municipio en los barrios.



