Declaran de interés institucional la visita del Papa León XIV

De acuerdo con las encuestas de “OCREAR” Observatorio de las Creencias en Argentina de la UBA, el 43% de los argentinos considera que la pobreza debe ser la principal prioridad del pontificado de León XIV, seguida de cerca por el pedido de paz social, en un contexto económico complejo, la ciudadanía espera que los discursos papales traigan, alivio moral y un llamado firme a la dirigencia para atender a los sectores más vulnerables de la Argentina-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, a través de una Resolución Institucional bajo el Nº 2.183/26, Declaró de Interés Institucional la visita del Papa Leon XIV a la República Argentina, en calidad de Jefe de la Iglesia Católica y Obispo de Roma que se desarrollará desde el día 8 al 11 de noviembre del corriente año, en el marco de una gira apostólica con actividades en tres provincias de nuestro país, llevando su mensaje de Paz y Unidad, teniendo siempre como centro a la persona humana, constituyendo este un acontecimiento histórico y de fe para todos los argentinos. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, notificó la misma a la Nunciatura Apostólica en Argentina a cargo del Monseñor Michael Wallace Banach, quien se desempeña como el Nuncio Apostólico, Embajador de la Santa Sede en el país. En el citado Instrumento, se resaltó que, la visita del papa León XIV a la argentina, representa, además, un hecho histórico y espiritual, que busca subsanar la deuda dejada por el papa Francisco, quien nunca visitó su país natal durante sus 12 años de pontificado. En su contenido, se hizo referencia a los principales significados de esta visita, resaltándose, la necesidad del cierre de una herida social denominada "la grieta" en nuestra sociedad, bajo el lema oficial del viaje que es “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, inspirado en la encíclica Magnífica Humanitas, con el objetivo de fomentar la unidad, la hospitalidad y la reconciliación en un país marcado por profundas divisiones políticas y sociales. Se resaltó el mensaje de dignidad humana y contra la desinformación, ante el discurso central de su Santidad que pone el foco en la defensa de la persona por encima del lucro, la ética frente al impacto de la inteligencia artificial y el compromiso con los sectores más vulnerables. Asimismo, se rescató la dimensión federal de este acontecimiento con su recorrido que abarca Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Nuestra Señora de Luján, movilizando a millones de fieles y habiéndose declarado feriados nacionales y provinciales para facilitar la participación de la ciudadanía. Por último, se enfatizó en que, esta visita concrete la visibilidad necesaria a las realidades más complejas que está sufriendo la argentina en estos últimos años, sobretodo en relación a la pobreza, a la inclusión y discapacidad que con la llegada al Cottolengo Don Orione en Claypole el lunes 9 pondrá el foco en los sectores más desprotegidos, como al mismo tiempo, el encuentro en el Complejo Penitenciario Federal el miércoles 11 dejará un mensaje directo sobre los Derechos Humanos y el sistema carcelario argentino y el martes 10 con la Vigilia Juvenil se buscará revitalizar el rol de las nuevas generaciones dentro y fuera de la Iglesia, lo que continuará a través de sus encuentros en la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Palacio San Martín, donde León XIV dejará reflexiones académicas orientadas a los desafíos de la educación global, el humanismo frente al avance tecnológico y el rol de la diplomacia en un mundo fragmentado.



