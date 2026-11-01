3er Curso Básico Provincial y 1ro Nacional e Internacional de Infantería Policial de Formosa

Participaron personal policial local y de las provincias del Chaco y Misiones, como así también del país vecino Paraguay.

En la mañana de este sábado 7, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia de Formosa, realizó el acto clausura del “3er Curso Básico Provincial y 1ro Nacional e Internacional de Infantería Policial de la Policía de la provincia de Formosa”. Fue en el Salón de actos del Instituto Superior de Formación Policial ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad capital.

Sobre el tema, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el ministro de dicho organismo, el doctor Jorge Gonzalez, quien explicó que la actividad consistió “en un curso de Guardia de Infantería en donde participaron personal policial local y de las provincia del Chaco y Misiones, como así también del país vecino Paraguay.

También, señaló que sirvió para “adquirir conocimientos técnicos y compartir experiencias, algo sumamente valioso, ya que lo importante de esto es recoger las buenas prácticas para poder difundirlas”.

Además, acentuó que “se fortalecieron los lazos de vinculación entre todo el personal, lo que, sin lugar a dudas son semillas que después tienen que ir fructificando, tanto en el trabajo, como también en la posibilidad de que todos estas relaciones se fortalezcan a lo largo del tiempo y permitan llevar adelante una tarea de articulación con las demás fuerzas”.

Asimismo, recordó que a lo largo del año la Policía realiza variados cursos, porque “si bien tiene una formación inicial brindada en la Escuela de Oficiales y en la Escuela de Agentes, el personal sale con una formación básica, pero a lo largo de su carrera tiene una formación continua y permanente”.

“Están los cursos obligatorios que se deben llevar adelante para cumplimentar los ascensos, y también aquellos de perfeccionamiento porque, como cualquier profesión, es algo dinámico y es necesario ir manteniendo actualizados todos los conocimientos”, cerró el ministro Gonzalez.







