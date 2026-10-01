Repudio a los dichos del Presidente: “Milei vive una realidad de redes sociales, en una burbuja”

En contraste la gestión del gobernador Gildo Insfrán redobla los esfuerzos y “está a la altura de la situación” contrarrestando los efectos nocivos del ajuste libertario

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei evidenciaron que “está muy lejos” del pueblo argentino y que “vive una realidad de redes sociales, en una burbuja que él se dibuja o que le dibujan sus asesores que son tan o más perversos”, opinó Teresa Galván, administradora general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS).

Condenó categórica la conducta del jefe de Estado nacional, quien se desligó e ignoró por completo que las familias no lleguen a fin de mes. Incluso, lo calificó como una “pelotudez”.

“Es una vergüenza mundial este presidente cruel y perverso que no se ve en otros lugares, porque sus políticas no tienen un parámetro de comparación por cómo se está manejando y con su propio pueblo”, lamentó la funcionaria.

La titular del IPS, por otro lado, señaló que “con otros organismos del Estado provincial se articula y trabaja en equipo, que es parte del Modelo Formoseño”, y confirmó que “se incrementó la cantidad de personas que solicitan ser parte de las Casas de la Solidaridad”.

En dichos espacios se les “brinda una asistencia integral a sus beneficiarios”, a través del cual “se les provee de alimentos y también otras prestaciones”, sin pasar por alto también lo fundamental que es contar “con todo un proyecto político con el cual nos fortalecemos, es así que podemos dar respuestas a muchas demandas”.

Al margen de ello, advirtió que en la provincia “están golpeando muy fuerte los recortes de Nación” y como consecuencia de ello, “las personas que se ven afectadas recurren al Estado provincial que, por supuesto, les tiende la mano”, porque “a nadie se deja de atender”.

Es así que “partiendo de ese compromiso solidario y humano que tenemos con las personas”, a nadie se deja “sin una respuesta”, aseveró, poniendo como ejemplo, “ya sea por la quita de medicamentos por parte del PAMI”.

Por lo tanto, marcó que la gestión del gobernador Gildo Insfrán redobla los esfuerzos y “está a la altura de la situación gracias a que hay una previsión para hacer frente a estos tiempos de crisis, porque es doloroso ver a los abuelos o una persona que necesita ayuda y tener que decirles no, para nosotros eso no existe”, dejó en claro.

Finalmente, reclamó por la deuda de casi 400 mil millones de pesos que acumula Nación debido al incumplimiento del giro de fondos que por ley le corresponde a Formosa al no ceder su Caja de Previsión Social. En total, 13 provincias argentinas no la han trasferido a ANSES.

Ese déficit es absorbido por el Tesoro Provincial con el fin de evitar el tremendo impacto que podría tener en los haberes de los agentes pasivos, los cuales, así y todo, están en niveles muy superiores en comparación a la mínima de las jubilaciones nacionales.







