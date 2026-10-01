Atencia acompañó la Jornada Intensiva de Capacitación y Fortalecimiento Prestacional del Programa Sumar+

Dirigida a los equipos de salud de los efectores sanitarios de la Capital, tuvo como propósito afianzar el manejo y seguir consolidando un eje estratégico y fundamental dentro del sistema de salud provincial.

En la mañana de este miércoles 21, en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI), el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Programa SUMAR+, desarrolló una capacitación destinada a los equipos de los centros de salud y hospitales de la ciudad Capital.

Con el nombre “Jornada Intensiva de Capacitación y Fortalecimiento Prestacional del Programa SUMAR+”, el evento contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, quien dio la bienvenida a los presentes, remarcando “bajo la conducción de nuestro gobernador, el Doctor Gildo Insfrán, y en el marco de nuestro Modelo Formoseño, sostenemos que la salud pública es una bandera innegociable, de justicia social y equidad territorial”.

Luego enfatizó, que, como estrategia de ese modelo, este programa tiene un rol central en la consolidación del sistema público de salud provincial, constituyendo una herramienta de gestión que permite mejorar la calidad de los registros prestacionales, realizar un seguimiento adecuado de las atenciones y generar recursos destinados al desarrollo y fortalecimiento de los efectores de salud.

Asimismo, explicó que el correcto registro de las prestaciones permite conocer el recorrido de cada paciente dentro de los establecimientos sanitarios y optimizar la administración de los recursos disponibles, e insistió en la importancia de “afianzar el trabajo articulado entre los efectores de los distintos niveles de complejidad creciente para seguir consolidando una red de atención eficiente, oportuna y humanizada”.

Un Estado provincial que responde

Por otra parte, el ministro advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sistema de salud con un Gobierno nacional “que nos está dejando muy solos, no solo a los profesionales, sino también a las personas en un total estado de vulnerabilidad”. Al respecto afirmó, que esa situación se extiende también a quienes cuentan con obras sociales, pero que encuentran muchos obstáculos al momento de acceder a las prestaciones que necesitan.

Frente a este escenario, Atencia destacó la respuesta del Estado provincial, basada en el cuidado y la optimización de los recursos, para sostener la atención y los servicios sanitarios destinados a la población.

Y finalmente, convocó a los participantes “a que se capaciten con el programa SUMAR+”para poder seguir obteniendo y optimizando los recursos que desde Nación, nos van quitando cada vez más, a fin de garantizar el derecho a la salud y continuar mejorando la calidad de las prestaciones para todas las familias formoseñas.

Verdadero valor en el territorio

Por su parte, la Coordinadora Jurisdiccional del Programa SUMAR+ en Formosa, la bioquímica María Cecilia Peralta, detalló que el eje tratado en esta instancia formativa fue la Cobertura Efectiva Básica que brinda el programa a las personas que no cuentan con una obra social formal y reciben atención en el sistema público.

Mencionó que ese grupo, abarca a todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores, y estimó que actualmente “alcanza aproximadamente al 35 o 40 % de la población formoseña”.

Seguidamente, la profesional subrayó “Hoy nos convoca un objetivo común y prioritario: el de seguir fortaleciendo el sistema público de salud de nuestra provincia”, agregando que la instancia de capacitación “no significa solo aprender sobre registros o facturación, sino que, es un encuentro fundamental

para afianzar la articulación, la comunicación y el trabajo diario entre los equipos de salud de cada hospital y centro de salud de la provincia”.

Destacó al respecto, que el Programa SUMAR+ cobra su verdadero valor en el territorio “cuando cada profesional, cada administrativo, enfermero y agente sanitario brinda una atención oportuna y la registra correctamente”, porque “la integración de nuestros sistemas de información y la calidad de los datos que construimos entre todos son los pilares que nos permiten demostrar la inmensa tarea que realiza la salud pública en Formosa”, remarcó.

Para cerrar, la funcionaria valoró la presencia y el compromiso demostrado por los convocados a la jornada, lo que permite “seguir consolidando un modelo de salud inclusivo, equitativo y de calidad para las formoseñas y formoseños”. Y adelantó que, próximamente, la capacitación se extenderá a los efectores sanitarios del interior de la provincia.























