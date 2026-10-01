Feria Paippera: Se comercializó una cifra superior a las mil cabezas en Laguna Blanca

Se calificó a la jornada como “una verdadera fiesta”, ya que todo se desarrolló “con éxito”, es decir, según estaba planificado a partir de un trabajo conjunto y mancomunado entre el Gobierno provincial con la asociación de productores de la región norte.

La Feria Ganadera Paippera en Laguna Blanca, desarrollada este miércoles 21, desde las 11.30 horas, en la Asociación Civil “Productores Agropecuarios de la Región Norte”, contó con la participación de 59 productores de esa región, confirmó el médico veterinario Rubén Casco, coordinador ejecutivo del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).

En declaraciones que recogió AGENFOR, el funcionario, además, declaró que en esta jornada “1008 cabezas de ganado” fueron comercializadas y destacó también a las autoridades de dicha asociación, “por la predisposición y el acompañamiento”.

Del mismo modo, puso en relieve que, para esta nueva actividad ganadera de invernada y reproductores, se contó con el apoyo de “la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Laguna Blanca”.

Es una localidad situada en el Departamento Pilcomayo en el noreste de la provincia de Formosa sobre la Ruta Nacional N° 86, a unos 180 kilómetros de la ciudad capital.

Así también sumó el apoyo y la predisposición del diputado provincial Carlos Hugo Insfrán”, quien se unió a las gestiones de esto que fue “una verdadera fiesta”, evaluó contundente, puesto que, en efecto, subrayó Casco que todo se desarrolló con éxito, tal como estaba planificado.

Realzó que estos eventos resultan ser sumamente beneficiosos “para las familias productoras”, a partir “del involucramiento del Estado, a través de los distintos organismos, ellas pudieron comercializar su hacienda a un precio justo.

Precisamente, en ese orden, señaló que esta acción pretende, por sobre todo, “dignificar a las familias”, al ponerse “en valor el esfuerzo que ellas hacen todo el año”.

De esa manera, en definitiva, “los productores se sienten acompañados y contenidos, quienes son agradecidos y con los que seguimos trabajando para que puedan formar parte de estas actividades que se replican en todo el territorio formoseño”, resumió Casco.

Esta acción, agregó, es “permanente” a partir de un trabajo que se hace siguiendo los lineamientos fijados desde la gestión del gobernador Gildo Insfrán, con la misión de alcanzar “a los distintos sectores productivos de la provincia”.

En esta Feria Ganadera Paippera también ingresaron al predio para su comercialización toros reproductores, agregó al continuar dando detalles de la jornada. En ese sentido, valoró que “las asociaciones de productores de toda la provincia están comprometidas con este trabajo”.

Finalmente, desde el Instituto PAIPPA se valoró la colaboración brindada en esta actividad productiva por los diferentes organismos. Entre ellos, el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), la Administración Tributaria Provincial (ATP), el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, con la Policía y las distintas áreas que dependen de esa cartera, como por ejemplo el Registro Civil, enumeró.

Cabe mencionar que desde el SENASA, que es un organismo nacional, según señaló Casco, tuvieron predisposición con “nuestros productores para que ellos lleguen en tiempo y forma con todos los papeles” y documentación que se debe cumplimentar en cada uno de estos remates ganaderos.

“Las familias paipperas aquí venden su hacienda y hacen la facturación en ellas mismas, por lo que es feria genuina de los paipperos formoseños”, concluyó.



