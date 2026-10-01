Presentaron mejoras en el sistema provincial de registro de vacunas para agilizar la carga de datos

La reciente actualización de la aplicación móvil utilizada por el sistema de salud provincial permitirá a los vacunadores registrar en tiempo real cada dosis aplicada en cualquier punto del territorio formoseño.

El martes 13 de octubre, en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI), el Gobierno de Formosa llevó a cabo una jornada de presentación y capacitación sobre las mejoras y actualizaciones incorporadas al Sistema Provincial de Registro de Vacunas, denominado “DH” (Desarrollo Humano), especialmente en lo que respecta a la aplicación móvil, utilizada por los equipos de vacunación en toda la provincia.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Subsecretaría de Coordinación y Control, la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Subsecretaría de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, en coordinación con la Dirección de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, la Dirección de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales, y el Departamento de Inmunizaciones.

De la misma, participaron los directores y el personal de las áreas de inmunizaciones, de los centros de salud y hospitales de los distritos sanitarios VIII, IX, X y XI de la ciudad Capital.

Al referirse a la jornada, el subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete, indicó que “el eje central fue la optimización de la aplicación móvil empleada por los profesionales para el registro de vacunas aplicadas”.

Detalló, seguidamente, que se trata de una herramienta digital que permite a cada vacunador “registrar de forma inmediata cada dosis administrada a la poblacióndesde sus dispositivos móviles y en el lugar preciso donde se encuentra realizando la aplicación de cada vacuna”. Y agregó que, dicha mejora, “busca seguir aportándole mayor agilidad y precisión al sistema de información sanitaria que tenemos en Formosa”.

Asimismo, durante el encuentro se realizó el análisis de las coberturas de vacunación alcanzadas por cada uno de los distritos sanitarios convocados. También, se avanzó en la definición de nuevas acciones destinadas a incrementar los porcentajes de población inmunizada por parte de cada efector.

En ese sentido, Cañete destacó la importancia de contar con herramientas tecnológicas “que acompañen el trabajo cotidiano de los equipos de vacunación, optimicen la organización de las tareas y aporten información actualizada para futuras toma de decisiones y para la planificación de más estrategias sanitarias vinculadas a la inmunización a través de las vacunas”.

Finalmente, confirmó la continuidad de esta iniciativa, dando a conocer que, en el transcurso de esta semana, mediante la plataforma Zoom, se replicará esta capacitación a los equipos de vacunación de los distritos sanitarios del interior provincial, con el propósito de extender el conocimiento de las actualizaciones y garantizar el uso adecuado de la aplicación en todo el territorio formoseño.

De esta manera, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, sigue fortaleciendo las estrategias de inmunización mediante la capacitación permanente de los trabajadores de la salud y la incorporación de herramientas que contribuyen a mejorar los procesos de registro, seguimiento y evaluación de las coberturas, en el marco de una política sanitaria pública orientada a garantizar el acceso a la vacunación para cuidar la salud de toda la comunidad.



























