Octubre Rosa en el Espinillo: El Concejo Deliberante fue sede de taller destinado a mujeres

En el marco de las actividades alusivas a Octubre Rosa y la Importancia de Ser Mujer, se llevó a cabo en las instalaciones del recinto del Concejo Deliberante el "Taller destinado a las Mujeres: Cuidado integral, alimentación saludable, la mente y el cuerpo", una propuesta impulsada de manera conjunta con el Hospital El Espinillo para promover el bienestar y la prevención en nuestra comunidad.

La capacitación contó con la participación y las valiosas disertaciones de destacados profesionales de la salud: la Dra. Leticia Urdininea, la Lic. Obst. Mirta Cáceres y el Lic. Nutricionista Ernesto Cáceres. A lo largo del encuentro, se abordaron temáticas fundamentales sobre la prevención del cáncer de mama, hábitos de alimentación saludable y el cuidado de la salud mental y física, brindando a las asistentes herramientas clave para mejorar su calidad de vida.

Como parte especial de la jornada y para cerrar este enriquecedor espacio, se realizó una actividad participativa donde cada una de las presentes plasmó sus palabras y sentimientos en pequeños corazones, los cuales fueron colgados en un árbol simbólico preparado para la ocasión. Este emotivo gesto reflejó la unión, el apoyo mutuo y el compromiso de seguir construyendo una comunidad más saludable y conciente.



