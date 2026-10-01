El centro de salud Itatí cerró el Mes Rosa con una charla abierta a la comunidad

El servicio de obstetricia brindó información sobre los controles periódicos, la mamografía y las señales de alerta, como parte de las actividades de concientización desarrolladas durante octubre.

El centro de salud Itatí realizó una jornada de cierre del Mes Rosa, destinada a pacientes que se encontraban en la sala de espera y vecinos invitados a participar, con el propósito de promover la detección temprana del cáncer de mama.

La licenciada Zulma Villanueva, a cargo del establecimiento, explicó que el encuentro fue coordinado por el servicio de obstetricia y dio continuidad al trabajo de sensibilización llevado adelante durante todo el mes.

“La charla estuvo dirigida a los pacientes que estaban en la sala de espera y también se invitó a los vecinos para que participaran”, señaló.

Durante la actividad se abordó la importancia de los controles periódicos y de la mamografía como herramienta para la detección temprana. Además, se brindó información sobre las señales de alerta y la necesidad de realizar una consulta oportuna.

Las recomendaciones estuvieron dirigidas especialmente a mujeres de 40 años en adelante. También se remarcó la importancia de consultar a edades más tempranas cuando existen antecedentes familiares o aparece algún síntoma, para que el equipo de salud evalúe cada situación e indique los estudios correspondientes.

La jornada incluyó la entrega de material gráfico y sorteos entre los presentes, que acompañaron el espacio de intercambio con los profesionales.

Villanueva destacó que esta propuesta formó parte de una serie de acciones impulsadas por el efector. “Durante todo el mes realizamos otras charlas sobre este mismo tema para concientizar”, indicó.

Con el cierre de estas actividades, el equipo de salud recordó que los controles deben sostenerse durante todo el año y que la consulta temprana es fundamental para recibir orientación y atención oportuna.



