La Policía recuperó una motocicleta y detuvo a un hombre

• La participación ciudadana fue vital para el esclarecimiento del hecho

Efectivos de la Brigada de Investigación de la Delegación Unidad Regional Uno – Distrito Cinco llevaron adelante una investigación que permitió esclarecer el hurto de una motocicleta y concretar la aprehensión del presunto autor.

El hecho se registró durante la noche del martes, cuando los policías tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta Honda Biz de 110 cilindradas, ocurrido frente a la manzana 148 del barrio República Argentina.

A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron un amplio trabajo de campo y relevamiento de información, logrando reunir elementos de interés que permitieron establecer la identidad de la persona presuntamente vinculada al hecho.

En continuidad con las tareas investigativas, alrededor de las 22:00 horas de este miércoles, los efectivos concretaron la aprehensión de un joven de 24 años, en inmediaciones de avenida Soldado Formoseño en Malvinas y calle Raúl Alfonsín, quien quedó vinculado a la causa judicial.

Posteriormente, alrededor de las 22:35 horas, localizaron la motocicleta denunciada como sustraída en un pasaje interno del barrio República Argentina.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de Delegación Policía Científica, quienes documentaron todo el procedimiento.

Detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 6 de la primera circunscripción judicial.