La Municipalidad trabajó en varios frentes con cuneteo y limpieza de sumideros

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa trabajó este lunes en distintos sectores de la ciudad para que el agua de lluvia encuentre salida y no se acumule en calles y veredas.

Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública.

En el barrio Divino Niño, el equipo desobstruyó cruces y realizó cuneteo manual sobre la avenida Diagonal, entre Arenales y la avenida Italia. Los residuos y el material retirado de las cunetas se cargaron en el momento, sin dejarlos acopiados al costado de la calzada.

En paralelo, otra cuadrilla recorrió el circuito 5 con tareas de mantenimiento correctivo y preventivo pensadas para los días de lluvia. Limpiaron sumideros y destaparon alcantarillas en los puntos donde el agua suele trabarse, aquellos que los vecinos conocen bien cada vez que el cielo se carga.

Desde la dirección explicaron que este tipo de intervenciones se intensifica en jornadas como la de hoy, cuando una alcantarilla tapada alcanza para anegar una cuadra entera. Por eso, el trabajo se concentra primero en los sectores más comprometidos.

En lo que hace al área de barrido, las cuadrillas realizaron tareas de levantamiento de montículos de tierra, hojas, ramas y residuos para que no obstruyan las bocas de tormenta. Además, una vez que cesa la lluvia, proceden a realizar el escurrido de las calles.

El municipio recordó a los vecinos que no arrojen basura ni restos de poda en cunetas y bocas de tormenta, ya que buena parte de las obstrucciones que se retiran tienen ese origen.



