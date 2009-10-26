Educación Pública: Unidades Educativas de Formosa por Sectores Geográficos

A la Provincia de Formosa la podemos regionalizar en dos grandes sectores geográficos, el este constituido por los departamentos Formosa, Pilcomayo, Pirané, Laishí y Pilagás; y al oeste conformado por los departamentos Patiño, Ramón Lista, Matacos y Bermejo. En el este de la Provincia habita el 78% de la población provincial y en el oeste el 22%, sabiendo que, la población de Formosa según el último censo 2022 fue de 607.419 personas. Alrededor del 58% de las unidades educativas se localizan al este provincial y el 42% al oeste organizadas territorialmente en 19 delegaciones zonales, destacando el departamento Formosa con casi dos cuartos de la población provincial y el 20% de unidades educativas. Reflejando la equidad territorial para que cada formoseño/a pueda realizarse en el lugar en donde nació, brindando así igualdad de oportunidades para quienes habiten el territorio formoseño.

Educación Pública: Densidad de Unidades Educativas en Formosa

En el siguiente mapa se observa con tonos amarillos a rojos de modo creciente, la mayor concentración de puntos geo localizados de unidades educativas de todos los niveles de enseñanza y modalidades. El patrón geográfico de concentración hacia el este conforma un núcleo de muy alta densidad en el departamento Formosa con foco en la capital provincial y luego hay un núcleo de alta densidad en la frontera entre los departamentos Pilagás y Pilcomayo. Asimismo, se observa hacia el sureste del departamento Pirané otro núcleo de alta densidad que se conecta al departamento de Formosa hacia el este. En el departamento Patiño la concentración de unidades educativas decrece de este a oeste de una densidad media que combina tono amarillo y verde muy suave a una densidad baja identificada por verdes intermedios y en el centro del departamento Bermejo se evidencia una muy baja densidad representada por un tono verde oscuro y celeste oscuro. En del departamento Ramón Lista se observa un núcleo de densidad media que se expande de modo decreciente hacia el noroeste del departamento Bermejo y al noreste del departamento Matacos para definir un área de baja densidad. La localización de las unidades educativas evidencia el patrón de ubicación de las localidades, el factor demográfico y el acceso a los niveles de educación obligatoria, por lo tanto, las densidades bajas reflejan el acceso educativo para poblaciones dispersas y poco numerosas territorialmente y las densidades medias a altas evidencian el acceso educativo para poblaciones agrupadas territorialmente y medianamente numerosas o muy numerosas.

Educación Pública: Desempeño y Obras.

Al analizar la educación pública en Formosa se puede apreciar que su calidad estuvo entre las mejores del país, siendo una de las cuatro jurisdicciones que supero la media nacional en la Argentina, mientras que en la región del noreste argentino Formosa fue la de los mejores resultados. De tal modo que, las y los estudiantes formoseños/as alcanzaron el 77% de desempeño Satisfactorio y Avanzado en Lengua, por encima del promedio nacional de 76,9%, mientras que en Matemática lograron un 57,3%, superando también la media del país, que fue del 55%. Por otra parte, al observar la educación pública en la provincia de Formosa se puede apreciar que es considerada una cuestión de estado, como una herramienta de cambio para la dignificación del hombre y de la mujer. Tal es así que, en la gestión actual se llevan realizadas 1.562 obras educativas, lo que representa el 25.7 obras educativas cada 10.000 formoseños/as en la provincia del costado norte de la patria. Además, la cuestión edilicia en Formosa es realizada sin los parámetros de la competitividad libertaria, si no desde la visión de la justicia social para que cada formoseño/a pueda realizarse donde nació, es por ello que a lo largo y ancho de toda la provincia se ven techos azules (las obras educativas en la provincia llevan el color azul en sus partes exteriores superiores) donde los habitantes del territorio provincial se forman como personas orgullosas de ser formoseñas.

Milei y la Deuda: USD 43.500 Millones Más y Ninguna Mejora a la Vista

Según el INDEC, al cierre del segundo trimestre de 2026 la deuda externa bruta alcanzó un récord de USD 327.855 millones, lo que representa un aumento del 15,3% respecto de fines de 2023. Solo durante el último trimestre se incrementó en USD 4.724 millones, y alrededor de tres cuartas partes del aumento acumulado desde diciembre de 2023 corresponden al Gobierno General y al Banco Central. El FMI ocupa un lugar central en este proceso. Tras el acuerdo de 2025, la deuda con el organismo superó los USD 57.000 millones, consolidando a Argentina como su principal deudor. En paralelo, desde la flexibilización cambiaria de abril de 2025 se produjo una fuerte demanda de dólares por parte de las personas humanas, dinámica que el propio BCRA identifica como parte del proceso de dolarización de ahorros. El crecimiento del endeudamiento tampoco estuvo acompañado por un aumento equivalente de la inversión extranjera directa: durante el segundo trimestre de 2026 se registró un ingreso neto negativo de USD 1.820 millones, según el texto analizado. De este modo, el escenario combina mayor deuda externa, elevada demanda de divisas y dificultades para transformar el financiamiento externo en inversión productiva. A su vez, el programa financiero contempla importantes vencimientos de deuda durante 2026 y 2027, que deberán afrontarse mediante nuevas emisiones, préstamos de organismos internacionales y desembolsos del FMI. En este contexto, el esquema económico vuelve a apoyarse en el endeudamiento externo como fuente de financiamiento, mientras persisten interrogantes sobre su impacto sobre la inversión, la producción y la acumulación de reservas.





Ejecución presupuestaria del Gobierno Nacional: La Prioridad del Pago de la Deuda Pública Al 30 de septiembre de 2026, con el 74,7% del año transcurrido (273 de 365 días), la ejecución del presupuesto nacional muestra una disparidad marcada entre finalidades del gasto. Mientras la generalidad de los servicios estatales releva niveles de ejecución inferiores, o apenas equivalentes, al tiempo transcurrido del ejercicio, el Servicio de la Deuda Pública exhibe una ejecución del 89,75% de su crédito vigente: quince puntos porcentuales por encima del tiempo transcurrido y muy por delante del resto de las funciones del Estado. Los datos de ejecución surgen del portal Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación (MECON), con información al 30 de septiembre de 2026. Se compara, para las principales finalidades del gasto público nacional clasificadas por función, el crédito vigente (presupuesto actualizado del ejercicio) contra el monto efectivamente pagado, expresado como porcentaje ejecutado sobre el total. Los datos de vencimientos de deuda en moneda extranjera y de la estrategia de acumulación de reservas incorporados en la sección 5 provienen de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y de coberturas periodísticas especializadas, citadas en cada caso. El Servicio de la Deuda Pública concentra el mayor crédito vigente del listado ($14.329.8470.250) y, a la vez, el mayor nivel de ejecución relativa: al 30 de septiembre ya se habían pagado $12.860.685.270, equivalentes al 89,75% de lo presupuestado para todo el año. Le siguen, también por encima del promedio, Seguridad social (77,92%). Energía, combustible y minería (75,81%). En el otro extremo, las funciones con mayor incidencia directa sobre las condiciones de vida de la población muestran una ejecución sensiblemente menor al tiempo transcurrido: Vivienda y urbanismo (68,43%), Ciencia, tecnología e innovación (62,14%), Salud (61,83%) y Educación y cultura (57,34%), esta última casi treinta y tres puntos por debajo del ritmo de pago del servicio de la deuda. La aceleración observada en el pago de la deuda no es un fenómeno aislado del ejercicio 2026. El cronograma de vencimientos en moneda extranjera para el año asciende a unos USD 19.505 millones, distribuidos entre títulos públicos (USD 8.446 millones, con pagos de USD 4.200 millones en enero y julio), obligaciones con el FMI (USD 4.401 millones) y compromisos con otros organismos multilaterales (USD 4.716 millones). El propio Gobierno ha señalado que la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central para 2026 —proyectada en un rango de entre USD 10.000 y 17.000 millones— está orientada, en buena medida, a garantizar el cumplimiento de estos vencimientos, lo que confirma la magnitud del compromiso fiscal y financiero que representa el servicio de la deuda en el ejercicio en curso. Los datos de ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2026 muestran una asignación de recursos que prioriza sistemáticamente el cumplimiento de obligaciones financieras por sobre otras funciones del Estado, incluyendo aquellas con impacto directo en salud, educación y vivienda. De sostenerse este patrón — tomar deuda por encima de lo presupuestado y otorgar prioridad de pago al servicio financiero— en los próximos ejercicios, la sostenibilidad de las funciones sociales del Estado quedaría cada vez más condicionada por el calendario de vencimientos, un punto que amerita seguimiento en el debate presupuestario.

Nota: se seleccionan, de las 29 finalidades relevadas en el presupuesto abierto, aquellas de mayor volumen presupuestario y las de mayor impacto social directo, a fin de ilustrar el contraste. El detalle completo está disponible en el portal de origen.





Salarios en Argentina: Al observar los salarios reales en la República Argentina en el mes de Julio en su comparación interanual con el 2025 se puede observar una caída del -3,1% en los salarios privados registrados, un -4,7% en el Público Nacional, un -2,8 en el Público Provincial y una caída del Salario Mínimo Vital y Móvil del -12,4%. Mientras que si se compara interanualmente con el año 2023 la ciada de los salarios reales se profundiza aún más, tal es así que el Privado Registrado cayó -5,3%, el Público Nacional -37,9%, el Publico Provincial -13,8% y el Salario Mínimo Vital y Móvil tuvo una ciada del -41,9% en comparación con el 2023.

Ventas Minoristas Pymes: En septiembre las ventas minoristas pymes cayeron -1,2% mensual. Además, al observar la variación acumulada la caída fue del -2,1%. Mientras que si se observa la variación interanual hubo un aumento del 0,3% en septiembre 2026. Por otra parte, al visualizar las ventas minoristas pymes en sus variaciones acumuladas en los meses que van del 2026 se puede apreciar que hasta septiembre del 2026 la totalidad de los meses presentaron caídas, el mes de mayor descenso del 2026 ha sido febrero del 2026 con un declive del -5,2%.

Índice de Producción Industrial Manufacturero De acuerdo con el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró en agosto de 2026 una disminución interanual del 3,2% respecto del mismo mes del año anterior. De esta manera, durante el período enero-agosto de 2026, la producción manufacturera acumuló una caída del 2,7% interanual, reflejando la persistencia de un escenario de contracción en buena parte de la industria nacional. En cuanto al comportamiento sectorial, 11 de las 16 divisiones industriales presentaron caídas interanuales. Las principales disminuciones se registraron en Maquinaria y equipo (-24,0%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-20,6%), Prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%), Productos de tabaco (-14,3%), Productos textiles (-9,4%), Productos de metal (-9,6%), Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-8,8%), Productos de caucho y plástico (-7,0%), Productos minerales no metálicos (-6,8%) y Muebles y colchones y otras industrias manufactureras (-5,1%). También se observó una leve disminución en Alimentos y bebidas (-0,2%). Entre los sectores más afectados se destacó la fabricación de maquinaria y equipo, cuya producción cayó 24,0%, principalmente por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria (-37,9%) y aparatos de uso doméstico (-28,0%). Asimismo, el sector de prendas de vestir, cuero y calzado registró una caída del 14,7%, explicada principalmente por la menor producción de prendas (-11,4%) y calzado (-30,8%). En la industria automotriz, la producción disminuyó 8,8%, debido principalmente a una caída del 12,0% en vehículos automotores, acompañada por menores ventas a concesionarios y exportaciones. Por su parte, la producción de productos de metal se contrajo 9,6%, principalmente por la menor actividad en otros productos de metal y servicios de trabajo de metales (-11,6%). En contraste, algunos sectores mostraron un desempeño positivo. Se destacó Otro equipo de transporte, con un crecimiento del 12,1%, seguido por Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (+4,7%), Sustancias y productos químicos (+4,0%), Industrias metálicas básicas (+3,3%) y Madera, papel, edición e impresión (+2,3%). Dentro de la industria química, el crecimiento estuvo impulsado por la elaboración de otros productos químicos (+18,9%), asociada a una mayor producción de biodiésel, y por los agroquímicos (+11,5%), principalmente por una mayor fabricación de productos fitosanitarios como herbicidas y fungicidas. En conjunto, los datos muestran que la contracción de la industria manufacturera continúa siendo generalizada, con fuertes retrocesos en ramas vinculadas a la maquinaria, los bienes durables, el sector textil y la industria automotriz. Si bien algunos sectores vinculados principalmente a actividades energéticas y agroindustriales presentan resultados positivos, estos no logran compensar la caída registrada en buena parte de las ramas industriales.

Dotación de personal de la Administración Pública Nacional, Empresas y Sociedades: De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al 31 de agosto de 2026 la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades del Estado alcanzó un total estimado de 269.025 trabajadores, lo que representa una caída del 5,8% interanual y del 0,5% respecto de julio, consolidando la tendencia descendente del empleo público nacional. La APN concentró 181.880 trabajadores, con una reducción del 6,7% interanual y del 0,7% mensual. Dentro de ella, la Administración centralizada registró la mayor caída interanual (-20,8%), con 37.543 trabajadores, mientras que la descentralizada alcanzó 109.988 personas (-0,8% interanual). La Administración desconcentrada contabilizó 21.123 trabajadores (-5,9% interanual) y Otros entes, 13.226 (-6,9% interanual). Por su parte, las empresas y sociedades estatales registraron 87.145 trabajadores, con una disminución del 4,0% interanual y del 0,2% mensual. Así, tanto la APN como las empresas estatales continuaron reduciendo sus dotaciones. En términos recientes, la tendencia también resulta clara: entre marzo y agosto de 2026, la dotación total pasó de 276.223 a 269.025 trabajadores, una reducción de 7.198 puestos en apenas seis meses, reflejando la continuidad del proceso de reducción del empleo público nacional.















