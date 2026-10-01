La Municipalidad organiza la primera Feria de las Carnes

La Municipalidad de Formosa realizará el sábado 31 de octubre en el predio del Mercado Frutihortícola, la primera edición de la Feria de las Carnes, pensada para que los y las vecinas puedan comprar productos cárnicos a mejor precio.

La propuesta reunirá a varios comercios del rubro de la ciudad, que llevarán cortes vacunos, porcinos, avícolas y pescados de río y mar. Habrá precios especiales, ofertas y promociones, y quienes se acerquen también encontrarán los productos que habitualmente se venden en el mercado. Para avanzar con la organización, funcionarios municipales ya se reunieron con empresas del sector.

La feria nace a pedido del intendente Jorge Jofré, que encomendó a su equipo buscar alternativas para aliviar el impacto de la situación económica en los hogares formoseños.

El subsecretario de Gobierno, José Olmedo, explicó que el punto de partida fue la caída del consumo. "Tomamos en cuenta algo muy interesante, que es esa merma que hay en materia de consumo, no solamente de la carne vacuna, sino que hoy ya lo vemos materializado en la carne de pollo, que es nuestra segunda aliada infaltable en cada una de las casas de los formoseños, y también bajó el consumo de la carne de cerdo".

Sobre el origen de la propuesta y la elección del lugar, recordó que "es algo que el ingeniero Jofré nos pidió hace un tiempo que trabajáramos. Le trajeron una idea, nos pusimos a trabajar y encontramos este lugar, que es el Frutihortícola, para también apalancar a los comerciantes que todos los días venden frutas y verduras ahí".

Olmedo adelantó además que el viernes habrá una reunión con los puesteros del mercado. "Ellos ya nos están acompañando, ya lo habíamos conversado, y se van a sumar a esta gran feria de la carne", concluyó.

En los días previos, el Municipio dará a conocer el detalle de los productos que se ofrecerán y sus precios.







