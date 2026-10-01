La DPV está finalizando la pavimentación de cuatro cuadras importantes en la Jurisdicción Cinco

A ello se suman otras obras complementarias, siendo todas financiadas por el Tesoro Provincial.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre las tareas de finalización de la pavimentación de cuatro cuadras situadas en el barrio República Argentina, en cercanías de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 524 de la Jurisdicción Cinco.

“Se trata de una promesa del gobernador Gildo Insfrán”, acentuó el funcionario y remarcó que “hoy ya se encuentran en la etapa de sellado de fisuras”, ejecutándose además rampas y tareas de desagüe pluvial.

Sobre esto último, remarcó que “es importantísima” su concreción para que “no haya anegamientos y se tenga un adecuado escurrimiento hídrico”.

“Todo lo realizado es con el propósito de continuar mejorando la calidad de vida del vecino”, agregó.

Asimismo, indicó que siempre al realizarse este tipo de obras, se suman otras integrales como las rampas de accesos vehiculares y peatonales, al igual que la señalización vertical, entre otras.

Respecto de los fondos utilizados para la concreción de estas tareas, Caffa recordó que “desde el inicio de la gestión de Javier Milei se decidió abandonar la obra pública y la inversión en infraestructura del país, por lo que estas se concretaron con fondos provenientes del Tesoro Provincial”.

En ese sentido, puso en valor que “Formosa cuenta con una conducción política clara que, además de reconocer la importancia de las obras y de la infraestructura, sigue disponiendo de fondos para la ejecución de muchas de ellas”.

Por su parte, la directora de la EPEP N° 524, Graciela Fortunato, manifestó estar muy contenta con esta obra, porque permitirá que los estudiantes accedan fácilmente a la escuela, sobre todo en los días de lluvia.

“Toda la comunidad está muy satisfecha con este trabajo que es beneficioso para todos los vecinos”, concluyó.







