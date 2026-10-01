De cara a la Copa Gildo Insfrán, 42 personas se capacitaron en RCP en Villa Dos Trece

La actividad reunió a representantes de instituciones educativas, municipales y de seguridad, quienes recibieron herramientas para brindar una primera respuesta ante situaciones de emergencia.

En el marco de las actividades preparatorias para la 5° edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino, que se disputará en Pirané, Villa Dos Trece y El Colorado los días 23, 24 y 25 de octubre, el martes 20, el Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios en Villa Dos Trece.

La jornada se desarrolló en la EPES N° 15, con la participación de 42 personas, y fue organizada por la cartera sanitaria provincial, en articulación con el Ministerio de Cultura y Educación y el municipio local.

Estuvieron presentes el subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Manuel Cáceres; el subsecretario de Medicina Sanitaria, el magíster Marcelo Cañete; el intendente de Villa Dos Trece, Lorenzo Gustavo Schmidt; autoridades municipales y policiales, el Delegado Zonal de Educación y representantes de distintas instituciones.

Asimismo, participaron alumnos de la EPES N° 15, personal de la Municipalidad y representantes del ámbito educativo.

La capacitación estuvo a cargo del subsecretario Manuel Cáceres, acompañado por el equipo del Servicio de Emergentología del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” y los residentes de ese servicio, quienes desarrollaron las instancias teóricas y prácticas sobre las maniobras de asistencia ante situaciones de emergencia.

En ese marco, Cáceres destacó la importancia de estas instancias de formación, especialmente ante la realización de un evento deportivo de alcance provincial que reunirá a numerosos participantes y público en las tres localidades.

Al respecto, remarcó que contar con personas capacitadas en RCP y primeros auxilios resulta fundamental para brindar una respuesta inmediata ante una eventual descompensación, mientras se aguarda la llegada de los equipos de emergencia.

Durante el encuentro se abordaron las técnicas de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, haciendo hincapié en la importancia de reconocer rápidamente una situación de riesgo y actuar de manera adecuada.

Además, se incluyeron conocimientos sobre la maniobra de Heimlich, utilizada ante casos de obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños, y la asistencia ante situaciones de asfixia por inmersión.

Por otra parte, Cáceres señaló que los participantes que aprobaron las instancias teórica y práctica reciben un certificado que acredita la capacitación realizada, rubricado por el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia.

Finalmente, el funcionario puso en valor el trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, las instituciones educativas y los municipios para llevar adelante estas capacitaciones, que permiten fortalecer la preparación de la comunidad y brindar herramientas fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia.



