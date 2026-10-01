El Ministerio de la Comunidad y el PAIPPA fortalecen la asistencia a familias paipperas de Boca Riacho Pilagá

En el marco de las tareas preventivas ante el fenómeno de El Niño, se entregaron botiquines veterinarios a 12 familias de la localidad.

Dando continuidad a las acciones integrales que desarrolla el Gobierno de la provincia de Formosa, y como parte de las tareas preventivas en el marco del fenómeno de El Niño, el Ministerio de la Comunidad, junto con el Instituto PAIPPA, acompañó a familias paipperas de Boca Riacho Pilagá mediante la entrega de botiquines sanitarios destinados al cuidado de sus animales de producción.

La asistencia alcanzó a 12 familias paipperas de la zona, acercando insumos veterinarios esenciales para prevenir y atender las afecciones más frecuentes, fortalecer las condiciones de manejo y contribuir al bienestar animal.

Cada botiquín contiene antiparasitarios, multivitamínicos, antibióticos, antiinflamatorios y curabicheras, recursos que permiten contar con herramientas para una respuesta oportuna ante las necesidades sanitarias de los animales.

Desde el Ministerio de la Comunidad, estas acciones forman parte de un abordaje integral que vincula el acompañamiento a las familias con el fortalecimiento de sus actividades productivas, atendiendo las necesidades de cada comunidad y promoviendo el trabajo articulado en territorio.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa acercando recursos a las familias paipperas, acompañando la producción local y reforzando las acciones de prevención, se remarcó.



