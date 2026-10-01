Día de la Lealtad: La CGT Regional Formosa rememoró la gesta histórica

De cara al 17 de octubre, la central obrera rememoró la histórica jornada como un hito del movimiento nacional y popular. Asimismo, destacó la conducción del gobernador Gildo Insfrán en la defensa incansable de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa emitió un documento en el que “celebra con orgullo el Día de la Lealtad Peronista”, conmemorando el hecho sin precedentes del movimiento obrero nacional y popular producido el 17 de octubre de 1945. En aquella jornada, trabajadores y clases humildes se movilizaron masivamente ocupando el centro de Buenos Aires y la Plaza de Mayo en defensa de sus intereses de clase y mejores condiciones laborales, bajo el lema: “¡Es preferible morir luchando antes que vivir esclavos y de rodillas!”.

Desde la central sindical recordaron que aquella autoconvocatoria logró la liberación de Juan Domingo Perón, quien se encontraba encarcelado en la Isla Martín García tras ser destituido como Secretario de Trabajo y Previsión y Vicepresidente de la Nación. Desde el balcón de la Casa Rosada, Perón dirigió un discurso llamando a la unidad indestructible para la felicidad del pueblo y la defensa de la patria, dando origen a la fecha bautizada como el “Día de la Lealtad”.

En el escrito se enfatiza que este acontecimiento marcó el inicio de una nueva etapa histórica caracterizada por el impulso de políticas industrializadoras, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores, el voto femenino y la defensa de los derechos laborales, constituyendo un paradigma revolucionario donde nació el Peronismo.

Reivindicación de la doctrina en Formosa

En el ámbito provincial, la CGT Formosa remarcó que la doctrina peronista es inspirada e incorporada por el gobernador Gildo Insfrán, “quien la asume y reivindica en todo momento incansablemente, logrando mantener en alto el espíritu de lucha en defensa de la justicia social, soberanía política y la independencia económica”.

Finalmente, la entidad gremial resaltó que la gestión provincial cuenta con un pueblo “unido, organizado, esclarecido y solidario” que respalda el modelo de crecimiento, desarrollo, federalismo, unión nacional, paz y amor frente a las posturas opositoras al proyecto de provincia.



