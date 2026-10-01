Exitosa Feria Ganadera Paippera en Puerto Irigoyen

Durante el evento se hizo entrega de reconocimientos a productores por el esfuerzo que realizan junto a sus familias en el ámbito rural.

En el predio de la Asociación de Pequeños Productores de Puerto Irigoyen, sobre la Ruta Nacional N° 86, con la participación de 27 paipperos de distintos parajes de la zona, se llevó adelante una nueva Feria Ganadera, comercializando un total de 435 cabezas de ganado.

Al respecto, brindó detalles a AGENFOR el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, quien fue una de las autoridades provinciales presentes, así como representantes comunales de las localidades vecinas.

“Fue un éxito”, destacó a modo de balance y ponderó “estar en esta zona tan linda del oeste formoseño, a más de 600 kilómetros de la ciudad de Formosa, realizando una comercialización así gracias a una decisión política y estratégica de nuestro gobernador Gildo Insfrán, quien busca lo mejor para que nuestros productores puedan vender al precio justo”.

Consultado sobre los precios, recalcó que fueron “más que interesantes”, mencionando, por ejemplo, que en el caso de los terneros “hemos tenido casi 6000 pesos el kilo”. Y enfatizó que “se han comercializado más de 400 cabezas de invernada de unas 27 familias, así que estamos muy contentos”.

A su vez, en cuanto a la nutrida convocatoria, subrayó que “muchos productores y familias han participado”, llegando desde localidades y comunidades como Guadalcazar, La Libertad, El Quebracho, El Chorro, Lote 8, La Alambrada, Tres Pases, entre otras.

Para finalizar, recordó que el pasado 15 de septiembre se cumplió el 30º aniversario del lanzamiento del Programa PAIPPA, hoy Instituto.

En ese marco, hizo notar que este tipo de acciones “permiten el arraigo y que los productores se sigan quedando en esta región, apostando a la producción porque tienen un Estado presente, un Gobierno que los acompaña, no solo en estas cuestiones de comercialización, sino también en capacitación, sanidad, semillas, equipamiento, etcétera”.



