Cuatro personas demoradas por robo: recuperaron bienes sustraídos y secuestraron marihuana

• El procedimiento permitió recuperar los elementos sustraídos y secuestrar un arma de fabricación casera, balanzas de precisión y estupefacientes

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera detuvieron a tres personas mayores de edad y retuvieron a un menor, en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido en el barrio San Francisco de esta ciudad.

El procedimiento se inició este lunes en horas de la mañana, cuando los uniformados acudieron a un domicilio ubicado en la intersección de las calles Arenales y avenida Sargento Cabral, donde sorprendieron a dos personas involucradas en el hecho y recuperaron un dispenser de agua y un horno eléctrico.

A partir de la denuncia de la víctima, se estableció la presunta participación de otros dos hombres, uno de los cuales habría portado un machete, mientras que el restante tendría un arma de fuego de fabricación casera.

Ante esta situación, integrantes de la brigada investigativa de la Comisaria realizaron averiguaciones y relevamientos en la zona, que permitieron localizar y retener en la vía pública a un menor de edad presuntamente vinculado con el caso. Con los elementos reunidos, solicitaron una orden de allanamiento para una vivienda situada en la calle Pedro Bonaccio, del mismo barrio.

Una vez obtenido el mandato judicial, los efectivos ingresaron al inmueble y detuvieron al hombre restante, quien tenía entre sus prendas de vestir el arma de fuego de fabricación casera.

Durante la requisa también secuestraron una motoguadaña, un teléfono celular y dos bicicletas denunciadas como sustraídas en otras causas judiciales. Asimismo, encontraron sustancia vegetal compatible con marihuana y tres balanzas de precisión en funcionamiento.

Personal de Policía Científica y de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó las pericias correspondientes y confirmó el secuestro de marihuana, que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Los tres detenidos mayores de edad, permanecerán a disposición de la Justicia. En cuanto al menor, será entregado a su abuela, en carácter de referente adulto, conforme a las disposiciones correspondientes.

Por el caso se inició el expediente judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 y conocimiento del Juzgado de Menores, por los delitos de violación de domicilio, lesiones, daño y robo agravado por la participación de más de tres personas y de un menor de edad, y por el uso de armas.