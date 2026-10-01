La Policía desplegó un amplio operativo para esclarecer el robo en un local de telefonía celular

• Los investigadores analizan registros fílmicos y realizan tareas de campo para identificar y detener a los autores del hecho.

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera y del Departamento Informaciones Policiales, investigan un robo cometido en un comercio de telefonía celular, ubicado sobre calle Padre Patiño al 600, del barrio San Martín de esta ciudad.

El hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 3:00 horas, cuando dos sujetos llegaron hasta el local en una motocicleta Honda Wave de 110 cilindradas, rompieron la puerta de vidrio tipo Blindex y sustrajeron siete teléfonos celulares marca iPhone.

Según comentó el propietario, de 27 años, estaba en la planta alta del inmueble cuando escuchó un fuerte estruendo y, al mirar por una ventana, advirtió el accionar de los malvivientes, registrado por las cámaras de seguridad.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Seccional Primera acudieron al lugar e iniciaron las actuaciones, con la colaboración de personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales; mientras que los integrantes de la Dirección General de Policía Científica realizaron la inspección ocular y las tareas periciales.

A todo esto, los especialistas de Informática Forense efectuaron la extracción del material fílmico de las cámaras de seguridad, considerado de interés para avanzar en la identificación de los involucrados y reconstruir la secuencia del hecho.

La Policía continúa con un trabajo coordinado entre las distintas áreas operativas e investigativas, mediante la búsqueda de elementos de interés para esclarecer el ilícito, identificar a sus responsables y ponerlos a disposición de la Justicia provincial.