Norma Ríos destacó el compromiso de las instituciones, la comunidad y el Gobierno de Formosa en la prevención del cáncer de mama

La presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias y Profesionales de Formosa (CAMEFOR), Norma Ríos, junto a integrantes de la institución, participó de una nueva edición de la tradicional Maratón Rosa, organizada por la Fundación Abriendo Surcos, que reunió a más de 2.300 personas en la Costanera de la ciudad de Formosa, bajo el lema “La lucha que nos une”.

Ríos destacó la valiosa tarea que desde hace 13 años desarrolla la Fundación Abriendo Surcos, promoviendo la concientización, la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. En este marco, CAMEFOR estuvo presente desarrollando el programa “Tejiendo Conciencia”, una iniciativa comunitaria que busca visibilizar la importancia de la prevención a través de tejidos rosas. Se trata de un proyecto que se implementa en otras partes del mundo y que la institución adaptó a nuestra realidad, desarrollándolo con un impacto positivo en la comunidad. Ríos adelantó que próximamente presentará un informe integral sobre esta experiencia, sus alcances y resultados.

Asimismo, resaltó la presencia del camión mamógrafo del Ministerio de Desarrollo Humano, que permitió realizar estudios gratuitos, y recordó que Formosa cuenta con una estructura sanitaria pública permanente, con profesionales, equipamiento y centros de alta complejidad destinados a garantizar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

Finalmente, la presidenta de CAMEFOR puso en valor la visión política del gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, quien ha colocado a la salud pública como una cuestión de Estado. “La prevención, el acceso gratuito a los estudios y la infraestructura sanitaria son expresiones concretas de una decisión política que prioriza la vida y el bienestar de las personas. Como mujeres empresarias, valoramos profundamente estas políticas y el trabajo de las instituciones que contribuyen a construir una sociedad más consciente, solidaria y comprometida con la salud”, expresó.



