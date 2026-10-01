Aprehendieron un hombre por dañar a cables de fibra óptica y recuperaron un celular sustraído

• También se comprobó la participación de un joven, que fue identificado

Integrantes de la Brigada de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco detuvieron a un sujeto e identificaron a un adolescente como presuntos responsables de ocasionar daños a los cables de fibra óptica de Telecom.

El caso ocurrió el lunes último, alrededor de las 23:00 horas, en una instalación de la mencionada empresa, ubicada frente a la manzana 25 del barrio República Argentina.

A partir de las tareas investigativas, el análisis de registros fílmicos de las cámaras de seguridad y la recepción de testimonios, establecieron la identidad de dos individuos presuntamente vinculados con el daño.

Con la información obtenida, el personal policial desplegó tareas de campo que permitieron localizar y aprehender, alrededor de las 1:35 horas del martes, a un hombre de 35 años, en inmediaciones de la manzana 124 del República Argentina.

El sujeto quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, en el marco de una causa judicial, caratulada como “Daño”.

Durante el procedimiento, los investigadores también establecieron que el hombre habría sustraído momentos antes un teléfono celular Samsung.

Ante esta situación, secuestraron el dispositivo y lo incorporaron a las actuaciones judiciales. Por este hecho, el aprehendido también quedó vinculado a otra causa judicial por “Hurto en contexto de violencia de género”, con intervención del mismo juzgado.

A todo esto, el personal de la Subcomisaria República Argentina llevó adelante las actuaciones y la investigación continúa con el objetivo de avanzar en las actuaciones relacionadas con el adolescente presuntamente involucrado, según las disposiciones judiciales.