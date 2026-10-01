Salvador Gurrieri: personas aprehendidas, menor retenido y numerosos elementos secuestrados

• Los procedimientos se realizaron en las manzanas 58 y 67 de esta ciudad. Se secuestraron elementos contundentes, cuchillos, una estructura de fabricación casera tipo tumbera, herramientas, teléfonos celulares y más de seis millones de pesos y dólares estadounidenses

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena llevaron adelante tres allanamientos simultáneos en distintos inmuebles del barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad capital, en el marco de una investigación judicial por intimidación pública en poblado y en banda, agravada por la participación de menores de edad, lesiones y lesiones graves agravadas por el uso de arma blanca.

El procedimiento tuvo lugar este miércoles a partir de las 08:00 horas, en cumplimiento de las medidas dispuestas en el marco de una causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

En el primer domicilio, ubicado en la manzana 58, los efectivos secuestraron tres trozos de madera de aproximadamente un metro de largo cada uno, tres hierros tipo caño de distintas dimensiones y dos cortahierros, uno macizo con estrías laterales y otro liso. Los elementos fueron documentados mediante las actas correspondientes, con la intervención de personal de Policía Científica, por resultar de interés para la investigación.

En el segundo inmueble, situado en la manzana 58, se procedió a la aprehensión de dos mujeres, de 20 y 46 años, y a la retención de un adolescente de 15 años, todos vinculados a la causa investigada. En ese lugar también se secuestraron dos barras de hierro, cuatro trozos de caño estructural, un cuchillo marca Tramontina, una estructura de caño en forma de “L”, de fabricación casera, tipo tumbera, y varios escombros.

El tercer allanamiento se llevó a cabo en la manzana 67, donde los uniformados aprehendieron a un hombre de 28 años y secuestraron doce cuchillos, cuatro destornilladores y tres hierros. Además, conforme a las directivas judiciales impartidas, se incautaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y dólares. En relación con este último procedimiento, se hizo constar que en el inmueble se encontraba un automóvil Volkswagen Bora, cuya requisa quedaría pendiente de la correspondiente autorización judicial.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, quedando todo a disposición de la justicia.