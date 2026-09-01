Se celebra el Día de la Sanidad en la Argentina

El ministro Atencia rememoró la fecha, enalteciendo la labor de los trabajadores y las trabajadoras de la salud y destacando el compromiso del Gobierno de Formosa con el cuidado y el bienestar de toda la comunidad.

Cada 21 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día de la Sanidad, destinado a reconocer y homenajear la labor de todas las personas que, desde sus distintas funciones, contribuyen diariamente al cuidado de la salud de la población.

En esta oportunidad, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Juan Carlos Atencia, extendió un fraterno saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras que forman parte del sistema público de salud provincial, resaltando su vocación de servicio y dedicación en la atención de las formoseñas y los formoseños.

El titular de la cartera sanitaria valoró la tarea que llevan adelante los profesionales de la salud en cada hospital, centro de salud y establecimiento sanitario de la provincia, así como la de quienes cumplen funciones esenciales en las áreas asistenciales, técnicas y administrativas, cuyo aporte resulta fundamental para el óptimo funcionamiento del sistema.

Asimismo, destacó el acompañamiento permanente del Gobierno de Formosa, a través de políticas y acciones orientadas a garantizar el acceso de la población a una salud gratuita y de calidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, incluidas las más alejadas.

En ese sentido, puso en valor las estrategias de atención primaria de la salud; las campañas de vacunación; las atenciones, los controles y el seguimiento médico; los operativos territoriales; las acciones de prevención y promoción; las capacitaciones permanentes destinadas a los equipos sanitarios, y el fortalecimiento progresivo de los hospitales y centros de salud, con el objetivo de brindar respuestas oportunas y cada vez más cercanas a las necesidades de la comunidad.

En esta fecha especial, desde el Ministerio de Desarrollo Humano se renueva el reconocimiento a todos aquellos que realizan su aporte a la sanidad, cuyo esfuerzo cotidiano y responsabilidad constituyen pilares fundamentales para continuar engrandeciendo el sistema público de salud en el territorio formoseño.



