La Policía recuperó una motocicleta sustraída y detuvo al autor del hecho

• Fue en el marco de una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6

Efectivos de la Brigada de la Delegación de la Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, recuperaron una motocicleta sustraída frente a un local bailable de esta ciudad y, tras las tareas investigativas, detuvieron al hombre involucrado en el hecho.

El procedimiento se concretó el domingo, alrededor de las 23:00 horas, sobre la Ruta Provincial N° 2, camino a Mojón de Fierro, en inmediaciones de la primera curva, donde los investigadores secuestraron una motocicleta Corven Energy que registraba pedido de secuestro en el marco de una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6.

El rodado había sido sustraído durante la madrugada del domingo frente a un conocido local bailable. A partir de las tareas investigativas, los efectivos reunieron elementos probatorios y establecieron la identidad del involucrado.

En ese marco, este lunes, alrededor de las 11:10 horas, en inmediaciones a la Manzana “A” del barrio Urbanización Maradona, los investigadores detuvieron al hombre de 22 años, quien se encontraba involucrado en la causa judicial.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones de rigor, quedando a disposición de la Magistratura interviniente.















