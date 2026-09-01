La UPLaB estuvo presente en la Fiesta Nacional del Pomelo

La casa de estudios compartió con la comunidad propuestas vinculadas con la educación, la salud, la ciencia y la cultura.

Durante el 19 y 20 de septiembre, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) participó de la 42ª edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, destacado evento que se llevó a cabo en Laguna Blanca.

Por ejemplo, el proyecto de extensión universitaria “Manos que Salvan Vidas” desarrolló actividades de capacitación comunitaria en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) pediátrica y adulta, con la participación activa de estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y Medicina.

Por su parte, el Centro de Innovación y Biotecnología Agropecuaria (CIBIA-UPLaB) estuvo presente con un stand interactivo que permitió a grandes y chicos acercarse al mundo de la investigación agropecuaria. A través de microscopios y lupas, los visitantes pudieron observar microorganismos e insectos y conocer algunas de las líneas de investigación que se desarrollan en el Centro.

Además, estudiantes de folclore de la UPLaB participaron del evento, llevando al escenario música y danza, como expresión de la identidad cultural formoseña.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, la doctora en Ciencias Veterinarias Andrea Florentín, decana de la Facultad de Desarrollo Sostenible de la UPLaB, destacó que “nuestro stand contó con un pedacito de cada actividad que se realiza en los distintos Departamentos y Secretarías” de la institución de educación superior.

En el caso del Departamento de Ciencias de la Salud estuvo presente el área de simulaciones con las prácticas que se efectúan en el aprendizaje de las Ciencias Médicas, a través de “técnicas modernas, muñecos y aparatos que simulan ser un cuerpo humano o partes del mismo”, explicó.

De este modo, “los estudiantes hicieron prácticas con las docentes en técnicas de RCP o casos de emergencia, como objetos extraños en las vías respiratorias”.

En cuanto al Departamento de Desarrollo Sostenible, la doctora Florentín indicó que participó el CIBIA-UPLaB, donde “el grupo de estudiantes que trabaja con el docente que está a cargo realiza distintas investigaciones, principalmente en el área de calidad de semillas y bioinsumos”, por lo que en el marco del evento se expuso sobre los mismos.

Asimismo, señaló que “en el centro de la carpa estuvo el área de difusión de las carreras” que ofrece la UPLaB, las cuales son: Licenciatura en Enfermería, Medicina, Ingeniería en Producción Agropecuaria y Licenciatura en Ciencias Ambientales.

A ello se sumaron “las áreas de extensión e investigación, con representantes que comentaron qué se hace en cada espacio”, resaltó.



