Formosa cerró la Semana de la Industria marcando el respaldo al sector productivo local

Con una masiva participación del sector empresarial y la presencia de destacadas autoridades, el Gobierno de la provincia de Formosa clausuró este viernes 4 la “Semana de la Industria 2026” en las instalaciones de la empresa CLORONOR S.A., ubicadas en el Parque Industrial Formosa.

El acto central, que fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia, consolidó la alianza estratégica entre el sector público, el sistema científico-tecnológico y la iniciativa privada.

Bajo el lema “Donde la innovación y el talento transforman nuestras industrias”, la jornada sirvió para visibilizar el empuje y la resiliencia del empresariado local. El hito principal del encuentro fue el recorrido por las instalaciones de Cloronor, donde la firma anunció una inyección de inversión de U$S 7 millones para la nueva etapa de expansión.

Durante la visita a la planta guiada por el titular de la firma, Gabriel Alejandro Alvarenga, los asistentes pudieron conocer de cerca las obras de infraestructura destinadas al proyecto “Sinergia”. Esta iniciativa permite elaborar policloruro de aluminio (PAC), un floculante clave para el proceso de potabilización del agua.

Con este avance, que incorpora una torre de origen canadiense mediante el apoyo de financiamiento provincial (FonDIP), Cloronor se convertirá en la segunda empresa de Argentina y la única de la región NEA en fabricar este insumo. La puesta en marcha implica además la creación de 25 nuevos puestos de trabajo para operarios e ingenieros.

Un modelo de resistencia y apoyo provincial

Durante el evento, se puso en contexto la crítica situación que atraviesa el sector a nivel nacional. El subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, afirmó que “frente a una caída de más de 10 puntos en la producción industrial del país y el cierre de numerosas pymes debido a la falta de consumo y la apertura indiscriminada, Formosa exhibe una política industrial activa y de acompañamiento”.

“Frente al repliegue del Estado nacional, el Gobierno provincial reafirma un modelo con soberanía tecnológica, educación integral, infraestructura activa y acompañamiento real a nuestras industrias”, destacó.

Asimismo, remarcó que producir hoy en Argentina se ha convertido en un “acto de verdadera resistencia heroica”, y que la provincia continúa brindando herramientas que contrastan fuertemente con el contexto negativo nacional.

Cabe destacar que, el cierre de esta jornada coronó una intensa agenda semanal orientada a fortalecer la adopción tecnológica y la competitividad. Las actividades incluyeron jornadas en el Polo Científico y Tecnológico sobre Inteligencia Artificial aplicada a las PyMEs, y recorridos por firmas como Proveeduría Integral y GLASS NEA bajo el Programa Experiencia PyME en Valor.

Presencias destacadas

El encuentro, que finalizó con un brindis de camaradería en el Auditorio del Parque Industrial, contó con un amplio respaldo institucional y empresarial.

Por su parte la empresa CLORONOR obsequió dos placas conmemorativas al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibida por el ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz, y al ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, recibida por el subsecretario Horacio Cosenza.

Entre los presentes se destacó también la participación de la diputada provincial, Beatriz Lotto de Vecchietti; el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, el ingeniero Fernando De Vido y Benjamín Villalba, por parte de REFSA; Enrique Zanín de la Federación Económica de Formosa; Jorge Antueno, presidente de la UIF; Norma Ríos, de la CAMEFOR; Ricardo Velazco, en representación del Ministerio de la Producción y Ambiente; el diputado provincial Rodrigo Sandoval y la subsecretaria de Empleo, Mariangeles Vicentin, reafirmando el compromiso conjunto para que la industria local siga apostando al crecimiento de la provincia a pesar de las adversidades.



