Expo Madera Paraguay: Empresas formoseñas fortalecieron vínculos y exploraron nuevas oportunidades de negocios

Los empresarios locales destacaron que fue “una experiencia muy positiva” que les permitió mostrar su producción, así como conocer nuevos mercados y generar contactos comerciales.

La participación de empresarios madereros de Formosa en una nueva edición de la Expo Madera Paraguay dejó un balance positivo, a partir de los contactos generados, el intercambio con empresas del sector y las posibilidades de negocios que surgieron durante el encuentro desarrollado en el Comité Olímpico Paraguayo.

La delegación formoseña participó de las distintas actividades de la exposición y de la rueda de negocios organizada por la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) y el Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (CEDIAL), un espacio especialmente orientado a facilitar el encuentro entre empresas, promover nuevos vínculos comerciales y ampliar las posibilidades de integración regional.

Durante las jornadas, los empresarios pudieron presentar sus productos, conocer propuestas de otras empresas, intercambiar información sobre el mercado y establecer contactos con potenciales clientes, proveedores y socios comerciales.

Al respecto manifestaron que “fue una experiencia muy positiva, nos permitió mostrar nuestra producción, conocer nuevos mercados y generar contactos comerciales y así abrir nuevas oportunidades para nuestras empresas”.

“Los empresarios del sector pudieron mostrar lo que se produce en Formosa, conocer otras realidades del sector y, fundamentalmente, generar contactos que pueden abrir nuevas oportunidades comerciales”, destacó Guillermo Arévalo, gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE).

En este sentido, Arévalo remarcó la importancia de que las firmas formoseñas participen en este tipo de encuentros: “La cercanía con Paraguay nos brinda una oportunidad estratégica. Tenemos que aprovechar estos espacios para fortalecer la integración, mostrar nuestro potencial productivo y acompañar a nuestras empresas en la búsqueda de nuevos mercados”.

La Expo Madera Paraguay reunió a diferentes actores de la cadena foresto-industrial, entre ellos productores, industriales, proveedores de maquinaria y equipamiento, empresas de tecnología, viveros, profesionales y proveedores de insumos, convirtiéndose en un punto de encuentro para conocer tendencias, innovaciones y nuevas alternativas para el desarrollo de la actividad.

Para las empresas formoseñas, la experiencia también significó una oportunidad para ampliar su agenda de contactos, conocer demandas del mercado paraguayo y proyectar nuevas posibilidades de comercialización, en un sector que cuenta con un importante potencial de crecimiento en la región.

La participación contó con el acompañamiento de la Unión Industrial de Formosa, el Banco Formosa y la Agencia de Desarrollo Empresarial, que viene impulsando y acompañando la presencia de empresas locales en espacios de vinculación comercial y promoción productiva.

Desde la ADE subrayaron que el desafío ahora es continuar trabajando sobre los contactos y vínculos generados durante la Expo, acompañando a las empresas en el proceso de transformar esas primeras vinculaciones en oportunidades comerciales concretas.



