El gobernador Gildo Insfrán se reunió con referentes estudiantiles de FeCES

Este jueves 3, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió a estudiantes secundarios de la ciudad de Formosa, representantes de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES).

Durante el encuentro, los referentes estudiantiles comentaron “experiencias e iniciativas que vienen desarrollando en sus colegios”, señaló el Gobernador.

En este sentido, Insfrán expresó: “Celebramos los espacios de organización y participación estudiantil dentro y fuera de las aulas, reconociendo la importancia de las juventudes en la construcción del presente y futuro de nuestra provincia”.

Y aseguró que “desde el Gobierno de Formosa seguiremos fomentando el trabajo organizado de los jóvenes, brindándoles acompañamiento y generando más oportunidades para su crecimiento y el de sus comunidades”.







