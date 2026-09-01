Día Mundial contra la Rabia: Salud fortaleció la actualización sobre la nfermedad

Se repasaron criterios de vigilancia y actuación ante accidentes con animales, junto con los circuitos de notificación y seguimiento.

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, realizó un conversatorio virtual destinado a actualizar conocimientos y criterios de intervención frente a esta enfermedad. La propuesta estuvo dirigida a los equipos de salud de toda la provincia.

La actividad fue organizada por la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, y contó con la participación de referentes de 45 efectores sanitarios de la Capital y del interior.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la jefa del área de Vectores y Zoonosis, médica veterinaria Natasha Paredes; la directora de Epidemiología y Medicina Tropical, la doctora Claudia Rodríguez; el jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo.

Durante el encuentro se repasó la historia de la fecha y se abordaron aspectos relacionados con la sospecha de rabia, los distintos tipos de accidentes y las particularidades que deben considerarse cuando intervienen animales domésticos o silvestres.

Al respecto, el subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete, señaló que “la actualización permanente permite que los equipos cuenten con herramientas concretas para responder de manera adecuada ante cada situación y sostener una vigilancia activa en todo el territorio provincial”.

El Niño

Asimismo, se destacó la necesidad de extremar la atención ante situaciones que puedan favorecer un mayor contacto entre las personas y los animales silvestres. En este sentido, se recordó que determinados fenómenos ambientales, como El Niño, esperado para los últimos meses del año en la provincia de Formosa y en la región, pueden provocar el desplazamiento de ejemplares hacia zonas habitadas por las personas.

Sobre este punto, se remarcó que el Gobierno de Formosa viene preparándose mediante la planificación de distintas estrategias para hacer frente a dicho evento climático. Entre ellas, se establece que los equipos de salud deben estar atentos, ya que los casos de rabia pueden aumentar, al igual que otros accidentes ocasionados por animales silvestres.

“Al abandonar su hábitat natural debido a las inundaciones que se están esperando, seguramente los animales se van a dirigir hacia lugares donde tendrán un mayor contacto con las personas y, por ende, habrá una mayor probabilidad de que ocurran este tipo de accidentes”, precisó el bioquímico.

Protocolo

En esa línea, otro de los temas desarrollados fue la actuación inmediata frente a una mordedura u otro accidente asociado a la rabia. Como primera medida, se repasaron las instrucciones para una adecuada limpieza de las heridas con agua y jabón.

También, sobre la evaluación que debe hacerse para determinar la vacunación que debe aplicarse, ya sea con gammaglobulina o con la vacuna antirrábica, como también los esquemas y dosis, además del procedimiento y el circuito de comunicación que debe articular el equipo de salud en estos casos.

Al respecto, se indicó que, de acuerdo con el protocolo de actuación vigente, luego de un accidente por mordedura, el área de Vectores y Zoonosis se encarga de investigar al animal involucrado, ya sea una mascota o un ejemplar silvestre, durante un período de diez días, para luego darle el alta una vez descartada la presencia de rabia.

En tanto, se hizo hincapié en la notificación que debe hacerse del caso, tanto a la Dirección de Epidemiología como al Departamento de Inmunizaciones, y la importancia de completar correctamente la ficha epidemiológica para que el equipo de salud pueda llevar adelante el seguimiento y el procedimiento, adecuados.

Por último, Cañete subrayó que, de esta manera, el Ministerio de Desarrollo Humano “continúa fortaleciendo la capacitación de los trabajadores sanitarios y la articulación de las áreas involucradas en la prevención, vigilancia y control de las zoonosis en la provincia”.















