COVID-19: En la nueva semana epidemiológica, la provincia no registró casos
Ante este escenario favorable, instan a la población a continuar cumpliendo las medidas de prevención y a mantener al día los esquemas de vacunación.
Este domingo 6, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, informó que en la última semana se han realizado 478 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando ninguno de ellos resultado positivo a coronavirus (Índice de positividad 0%).
De esta manera, no hay casos activos, ni se han registrado altas y tampoco permanecen hay pacientes internados. Además, no hubo llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19.
En cuanto a los casos acumulados en la provincia, desde el inicio de la pandemia, recordaron que son 153.544 casos diagnosticados en total; 152.116 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.