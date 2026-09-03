Clorinda: Aprehendieron a un sujeto y secuestraron estupefacientes

• El procedimiento fue realizado por Grupo de Operaciones Motorizadas, Sección Clorinda

Un joven fue demorado con marihuana y psicofármacos en el barrio Centro de la segunda ciudad, cuando integrantes de la motorizada realizaban recorridas preventivas.

El hecho ocurrió el miércoles último alrededor de las 18:00 horas cuando los uniformados recorrían por avenida Sáenz Peña entre Catamarca y Córdoba y observaron a un sujeto, por lo que lo demoraron para identificarlo.

Durante el cacheo de seguridad constataron que tenía en su poder pastillas y una bolsa con sustancia vegetal.

De inmediato solicitaron la presencia del personal de la Delegación Drogas Peligrosas, quienes confirmaron que se trataba de marihuana.

Durante el procedimiento se secuestraron tres tabletas de Alprazolam, una bolsa de marihuana y un cigarrillo de fabricación casera.

El sujeto de 24 años fue trasladado hasta la dependencia policial, con los elementos secuestrados, allí el hombre fue notificado de su situación procesal y quedo a disposición de la Justicia.