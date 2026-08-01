Zanin destacó que el aumento salarial fortalece el consumo y ayuda a las PyMEs formoseñas

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), CPN Enrique Zanin, valoró el aumento salarial anunciado por el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, al considerar que se trata de una decisión que reafirma el compromiso con los trabajadores estatales y, al mismo tiempo, representa un importante impulso para la economía provincial.

Zanin sostuvo que el incremento de los salarios fortalece el consumo de bienes y servicios, dinamiza la actividad comercial y genera un efecto positivo sobre miles de pequeñas y medianas empresas que hoy enfrentan un escenario nacional de enorme complejidad.

"Estas decisiones son posibles gracias a una administración responsable, ordenada y desendeudada, que además sostiene políticas públicas, acciones, gestiones y programas destinados a acompañar al sector productivo y ayudar a las PyMEs formoseñas a atravesar un contexto muy difícil", expresó.

El titular de la FEF señaló que estas medidas consolidan un modelo económico que busca incluir a todos los sectores, promoviendo el desarrollo del empleo, la producción y el comercio local.

Finalmente, advirtió que el país atraviesa un momento marcado por el cierre de pequeñas y medianas empresas y por la ausencia de un verdadero plan económico federal que contemple las distintas realidades productivas de cada región. "Las economías regionales tienen desafíos específicos que requieren respuestas diferenciadas. Por eso es importante reconocer las políticas que, desde Formosa, priorizan el trabajo, el consumo y el fortalecimiento de la actividad económica provincial", concluyó.